(ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımıza pişman olmadık

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Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye sattıkları için pişman olmadıklarını söyledi. Kartal, "Vedat Muriç, inşallah Fenerbahçe'de de başarılı olur. Çünkü Vedat'ın bir sonraki satışından bizim de bir payımız var, kulübü düşünmemiz lazım" dedi.

ERZURUM 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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