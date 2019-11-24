Meslektaşlarından tehdit edilen Seçil öğretmene büyük destek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edilen öğretmen Seçil Yıldız'a bir destekte Erzurum’daki meslektaşlarından geldi. 8 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında “Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” şarkısını söyleyerek Seçil öğretmene destek oldu.

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısının sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi. Seçil öğretmenin tehdit edilmesi üzerine sosyal medyada çok sayıda kişi terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti. Erzurum Kocatepe İlköğretim Okulundaki sınıf öğretmeni meslektaşları ise 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde öğrencilerden sonra sahneye üzerinde “Hepimiz Seçil Öğretmeniz” yazılı tişörtlerle çıkarak önce şiir okudu, ardından “Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” şarkısını söylediler.

Sınıf öğretmenliği yapan Ümmü Karabıyik, Hilal Kuzey, Seda Aktaş, Ebru Kotan, Döndü Bozduman Yazıcı, Gülçin Yalçın, Ebru Kanar Türkeş ve Zeynep Yıldız’ın sahnede gösterdikleri performans veliler ve öğrenciler tarafından da beğeniyle izlendi. Seçil öğretmene destek amacıyla sahneye çıktıklarını ifade eden sınıf öğretmeni Ümmü Karabıyik, “Biz bu etkinliği 29 Ekim’de Şırnak’ta 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısıyla öğrencilerine etkinlik yaptıran Seçil öğretmen için yaptık. Yapılan etkinlikten sonra terör örgütünün tehdidiyle karşılaşmıştı. Bizde Seçil öğretmene böyle destek olmak istedik. Aynı şekilde 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısını arkadaşlarımızla sahnede söyledik. Seçil öğretmenimize destek verirken şehit öğretmenlerimizi de rahmetle andık” dedi.

ERZURUM 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:34

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