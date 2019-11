Yakutiye Belediyesinden 5 mahalleye “Millet Konağı”

Yakutiye Belediyesi tarafından Erzurum’da yer alan 5 mahalleye yapılan Millet Konaklarının açılışı yapıldı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova, Söğütyanı, Kırkgöze, Akdağ ve Dumlu mahallelerine yapılan Millet Konakları ve asfaltlama çalışmaları, çevre düzenlemesi, köy ortak kullanım alanları yapılan törenle açıldı. Açılışa Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve vatandaşlar katıldı. Heyet yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceledikten sonra kurdele keserek açılışını yaptı.

Törende konuşan Vali Okay Memiş, Erzurum’a güzel hizmetler yaptıklarını ifade ederek, “Erzurum’da gerçekten çok güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Buraya çok güzel dokunuşlar yapılmış. Yakutiye Belediye Başkanımız daha yeni başkan olmasına rağmen çok duyarlı. Başkan olmasının ardından hemen buraların açılışını yaptı. Bu durum bizleri ve sizleri ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise, “Yakutiye Belediyesi olarak görevdeki ilk sezonumuzda çok yoğun bir çalışma programı hazırlayıp hummalı bir çalışma ile hedeflerimizi bir bir gerçekleştirmeyi başardık. Belediyemize bağlı 8 merkez mahalle ve 36 köy statüsündeki mahallelerimizin tamamında hemen her noktaya bir dokunuş yapmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde durduğu köylerde millet konakları oluşturulması doğrultusunda Yakutiye’de Millet Konakları yaparak bu uygulamayı yerine getiren Türkiye’deki ilk belediyelerden olmak istedik. İlimizde ve ülkemizde benzer amaca hizmet veren birçok sosyal tesis köy ve mahallelerde yapılmıştır ancak 'Millet Konağı' isminin kullanıldığı bu tür tesisin ülkemizde ilklerden olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

