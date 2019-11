Milletvekili Aydemir: “Öğretmenler milli vicdanın mimarlarıdır”

AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Öğretmenlerimiz, milli ve manevi hassasiyetlerimizin rehberi, toplumsal vicdan ve terbiyenin mimarlarıdır.’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, ‘Her öğretmenini bir Akşemseddin olarak gören öğrenciler, her öğrencisini birer Fatih olarak değerlendiren öğretmenlerimizin eseridir. Muhteşem tarihimiz Edebali ve Akşemseddinler yolunda yürüyen eğitimcilerimizce yazılmıştır. Onlara minnettarız’ dedi.

Milli Şair Akif’in, ‘O sizin devletiniz, ni’metiniz, her şeyiniz/ Hoca hakkıyla beraber gelecek hak var mı?/ Sizi mizana çekerken bunu sormazlar mı?’ vurgusuyla öğretmenlerin toplumsal itibar ve önemini kaydettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Öğretmenlerimiz, milli ve manevi hassasiyetlerimizin rehberi, toplumsal vicdan ve terbiyenin mimarlarıdır. ‘ kaydını düştü.

Mehmet Akif Ersoy’un “Muallimim” diyen olmak gerektir îmanlı/Edebli, sonra liyâkatli, sonra vicdanlı/

Bu dördü olmadan olmaz: Vazîfe, çünkü, büyük/ dizeleriyle öğretmenliği tarif ve tasvir eden dizelerine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bizim milletçe çıktığımız 2023 seferinde öncümüz, 2071 vizyonunda ufkumuz: sevgi davamız; sevgi davasının öğretici ve savunucuları da öğretmenlerimizdir. ‘ dedi.

Şeyh Edibali’nin Osmangazi’ye, ‘“Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı, kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur.” nasihatini hatırlatan Milletvekili Aydemir, “Yüreğimizi manevi nafaka, dimağımızı milli ve insani değerler ile donatan öğretmenlerimiz, zihni önderlerimiz; akıl ve basiret rehberlerimizdir.’ yorumunda bulundu.

Milletvekili Aydemir, ‘Edebali’nin, “Milletin, kendi irfânı içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfândır.” kaydı içinde; nesillere erdemi belleten; mukaddesata bağlılık, milli değerlere sadakati öğreten; milli temellere vefayı yaşamın kırmızı çizgisi olarak gösteren öğretmenlerimiz, büyük Türkiye idealinin de yol göstericileridir. ‘ dedi.

Yüce Milletimizi bir arada, eşsiz bir güç halinde tutan yegane sırrın birlik, beraberlik ve kardeşlik imanı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu hassasiyetimizi verdikleri eğitim ve öğretimle diri tutan, Akifimizin; ‘Ahlâki millî, rûhi millidir’ dikkatini öğretileriyle öğrencileriyle paylaşan eğitimcilerimiz, bizim 2071 seferimizde rotamızı gösteren kutup yıldızlarımızdır. ‘ ifadesini kullandı.

Milletvekili Aydemir, ‘Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere Rahmeti Rahmana kavuşmuş olan tüm öğretmenlerimize rahmet,

emekli olmuş öğretmenlerimize şükran ve minnet, görev başındaki eğitimcilerimize saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. ‘ dedi.

