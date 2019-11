Başkan Sekmen’den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İnsanlık, kadının her şeyden önce bir insan olduğunun unutulmadığı yerde başlar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında, kadına yönelik şiddetin olduğu bir toplumda ya da ortamda medenilikten kesinlikle bahsedilemeyeceğinin altını çizen Başkan Sekmen, “Kadına yönelik şiddet; insanlık onurunun ayaklar altına alınması, erdemin, faziletin, hoşgörünün ve insanlığın insafsızca katledilmesi demektir. Kadına yönelik şiddet; karakter yoksunluğudur, akıl, beyin ve de zihin noksanlığıdır. Kadın, her şeyden önce bir insandır ve ona hak ettiği değeri gösterene de, insanoğlu denir” ifadelerini kullandı.

25 Kasım’ın tarihçesine dair hatırlatmada da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dominik Cumhuriyeti’nde 3 kız kardeşin 25 Kasım 1960’ta vahşi bir cinayete kurban gitmesinin ardından bu günün; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edildiğini dile getirdi. Sekmen, “Dini, dili, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun; kadına karşı şiddet, illetin en büyüğü, vahşetin ve melanetin ta kendisidir” diye konuştu.

Başkan Mehmet Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Maalesef bizim ülkemizde de kadına yönelik şiddet olaylarına rastlıyor, baskıları ve hatta kadın cinayetlerini bile konuşmak zorunda kalabiliyoruz. Şiddet olaylarının önüne geçilmesi noktasında her türlü tedbir alınıyor olsa bile, bilinç ve idrak eksikliğinden kaynaklanan olayların önüne ne yazık ki geçemiyoruz. Bunun için kadına yönelik şiddete karşı mücadelede en temel adımın, dini, vicdani, insani ve ahlaki eksende atılması gerekiyor. Çünkü kadını ezmek, ona zulmetmek ve hatta canına kıymak, ancak dini ve vicdani yoksunluk emaresidir. Bu bakımdan işe önce çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlamalı, onlara kadına hürmet ve saygının evvela dinimizin ve de insanlığın bir gereği olduğunu öğretmeliyiz. Kim ne derse desin, kadına şiddet meselesi, bir bilinç meselesidir, sorumluluk meselesidir, şuur meselesidir. Ahlaklı, bilinçli ve şuurlu bir nesil yetiştirmekse, toplum olarak hepimizin meselesidir. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü kutluyor, tüm kadınlara sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”

ERZURUM 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:01

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.