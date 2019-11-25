Dr. Mesut Ayyıldız, vücuttaki sarkmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Mesut Ayyıldız, Endopeel’in güvenli bir yöntem olduğunu ifade ederek,” Cerrahi uygulama olmaksızın sarkmalardan kurtarır ve kırışıkların görünümünü azaltır. Kasta yakıcı ve ağrı etkisi yoktur. Cerrahi prosedürlerde görülebilecek yara izi. nekroz ve sinir hasarı gibi komplikasyonlar görülmez. Uygulama bölgesindeki kasların botoksdaki gibi hareketsiz hale gelmemesi ve mimiklerin asla kaybolmaması çok ayrıcalıklı bir avantajdır. Etkinin ilk 20 dakika gibi kısa sürede başlaması da önemli avantajlarındandır. Endopeel’in çok geniş bir uygulama alanı vardır. Yüzde alındaki, dudak kenarı ve üstündeki kırışıklık çizgilerinin giderilmesinde kullanıldığı gibi tüm yüzde lifting amacıyla da çok başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Burun kasına uygulanınca burun ucunda kalkma oluşur ve ameliyatsız burun estetiği sağlanabilir. Ayrıca çene altındaki, boyundaki sarkmalar da Endopeel için önemli kullanım alanlarıdır. Bunların dışında dekolte liftingi, el sırtı gerginliğinin oluşturulması, popo sıklaştırmakaldırma, üst kol bölgesi sarkmalarının toparlanmasında kullanılır. Göbek, basen ve kasık bölgesi sarkmalarının toparlanması ve selülitli derinin gerginleştirilmesi gibi uygulamalar sıklıkla Endopeel’in kullanım alanlarına girmektedir. Avrupa ülkelerinde cenazelerin daha dinamik ve hoş görünmesi için kadavralarda dahi kullanılmaktadır” dedi.

Dr. Mesut Ayyıldız, Endopeel’in botoksdan farklarını şöyle sıraladı:

“ Botoks yapıldığı bölgedeki kasın sinir iletimini bloke eder ve o bölgeyi gevşeterek kırışıklıkları önler. Endopeel ise yapıldığı zaman istirahat bazındaki kasın gücünü ve taşıyıcılığını arttırıyor. Güçlenen kaslar yerçekimi ile aşağı doğru yönelen yumuşak dokuları toplar. Dolayısıyla; mimikleri bozmadan daha genç daha zinde görünmesini sağlayan bir etki gösterir”

Dr. Ayyıldız, Endopeel’i uygulamadan 23 gün öncesinden alkol içilmesi ve baklagil grubundan yeme olayının kesilmesi gerektiğini kaydederek “ Ayrıca anti agregan ve prostaglandin grubu ilaçların kesilmesi uygun olur. Şişlik ödem ve kızarıklık gibi durumlara yönelik profilaktik olarak uygulamadan 2 güncesinden başlanarak 5 gün süreyle prednol 16 mg. tb günde 1 olarak önerilir. Endopeel sonrasında ise uygulama sonrası ilk 2 hafta araşidonik asit içerikli yiyecek ve baklagillerden tüketiminden uzak durulmalıdır. Geç ödeme neden olabilecek prostaglandin grubu ve sitokin grubundan kaçınılmalıdır. Sauna, çok sıcak su, çay, kahve gibi ısı oluşturanlardan kaçınılmalıdır. Uygulama sonrası bakımda vit A, vit B ve vit E yanında UVA / UVB koruyucu faktör içeren bakım kremleri kullanılabilir. Ekimoz oluşursa vit. K içerikli kremler önerilir” ifadelerini kullandı.

ERZURUM 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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