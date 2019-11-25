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Dadaş diyarda coştu

İHA

Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye basketbol takımı deplasmanda Diyarbakır Gençlik Spor Kulübü'nü 288 mağlup etti.

Dadaş diyarda coştu

Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye basketbol takımı deplasmanda Diyarbakır Gençlik Spor Kulübü’nü 288 mağlup etti.
Erzurum’u Şehit İlyas Kaya Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Liginde temsil eden Gençlikspor Kulübü, deplasmanda Diyarbakır Gençlik Spor’u 288 mağlup ederek, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Antrenör Ali Ekber Erol’un talebeleri, maçın başından sonuna kadar mücadeleyi üstün götürürken, attığı basketlerle farka gitti. M. Alihan Çıldan ve Furkan Karaduman gibi iki önemli oyuncusundan yoksun Diyarbakır’a giden Erzurum ekibi yine de rakibini 20 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.
Sönmez Durmaz, Muhsin Şengül, Engin Gül, Ramazan Çelik, Sebahatin Demirtaş, M. Yasin Koç, Vedat Gül, Gülçin Bentoğlu ve M. Arda Ebren’den oluşan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, galibiyet coşkusu yaşadı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Letif Arslan’ın kafile başkanı TOHM Müdür Murat Tanas’ın idareci olarak yer aldığı Erzurum kafilesi Diyarbakır deplasmanından mutlu döndü.

ERZURUM

25 Kasım 2019 Pazartesi

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