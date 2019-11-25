Vali Memiş, kutlama mesajı gönderdi

Erzurum Valisi Okay Memiş Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin (DAGC) kuruluşunun 40.yılı sebebiyle bir kutlama mesajı gönderdi.

Başkan Feridun Fazıl Özsoy’a kutlama mesajı gönderen Vali Memiş, “Erzurum'un basın hayatında, 24 Kasım 1979 yılında kurulan ve bölgede yerel, görsel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde toplayan, basın kuruluş ve basın çalışanlarının problemlerinin çözümü için önemli rol üstlenen, DAGC’nin büyük özverili gayret ve çalışmalarını memnuniyetle müşahede etmekteyim” dedi.

DAGC’nin kuruluşundan beri büyük bir ilerleme sağlayan, milli ve manevi değerlerine bağlı doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla, 40 yıldır yazılı ve görsel haberciliğinin yanı sıra, sosyal ve kültürel aktiviteleriyle daima öncü ve güvenilir bir kuruluş olduğunu kaydeden Vali Memiş mesajında şunları kaydetti:

“Bu bağlamda, Erzurumlular’ın güvenine layık olmanızdan ötürü, büyük bir memnuniyet duymaktayım. Ulu önder Atatürk’ün ifade buyurdukları gibi, “Basın Milet’in müşterek sesidir.” Aynı zamanda, gözü, kulağı ve dilidir. Vatandaşın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacına doğru bir şekilde katkı sunmaktadır. Basın mensuplarının her meseleye sağduyulu bir tavırla yaklaşması demokrasinin güçlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Gazeteciler, kamuoyuna güvenilir, doğru ve tarafsız bir şekilde haber sunmaları ülkemizin de gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayan basının yeri gün geçtikçe daha fazla önem taşımaktadır. Yine, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milletin doğru ve hızlı bir şekilde haber almasını sağlayarak, girişimin başarısız olmasında da üstlendiği görev takdire şayandır.

Bugün sadece bölgemizde değil, 81 vilayetimizde saygın yerini alan, DAGC çeşitli aktiviteleriyle varlığını hissettirmektedir. Temennim odur ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelecek arkadaşlarımız, birlik ve beraberlik içinde bayrağı aldığı yerden daha da ileriye taşıyarak, hak ettiği yere ulaştırmasıdır.

Bu vesileyle, şahsınızda, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin güzide ailesini tebrik ediyor, bu önemli görevi ifa ederken, görev esnasında şehit olan ve aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet diliyor, öz veriyle çalışan basın mensuplarına sağlık, huzur ve aileleri ile birlikte esenlikler diliyorum.”

ERZURUM 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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