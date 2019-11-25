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Curling Milli Takımı'na davul zurnalı karşılama Curling Milli Takımı tarihinde ilk kez Dünya ...

İHA

Curling Milli Takımı tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı. İsveç'in Helsingborg kentinde 1623 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen Curling Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde büyük bir başarıya imza atan Curling bayan milli takımı Erzurum'da davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı.

Curling Milli Takımı'na davul zurnalı karşılama Curling Milli Takımı tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı

Curling Milli Takımı tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı. İsveç’in Helsingborg kentinde 1623 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen Curling Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde büyük bir başarıya imza atan Curling bayan milli takımı Erzurum’da davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı.
10 ülkenin katılımıyla başlayan elemeler içerisinde Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ülkeler arasında Türk Milli de kendine yer buldu. Curling milli takımı 13 Ocak 2020 tarihinde Finlandiya’nın Lohja kentinde düzenlenecek elemelerde Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmek için karşılaşmaya çıkacak.
İsveç’te yapılan elemelerde İtalya ile finalde karşılaşan AyYıldızlılar, büyük çekişme yaşanan finalde rakibine 53 mağlup oldu ancak turnuvayı ikinci olarak tamamlayarak Finlandiya'da düzenlenecek olan elemelerde boy gösterme hakkı kazandı.
Turnuvadan dönen Curling Milli Takımı, Erzurum Havalimanı'nda davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Kafilede Başantrenör Tony Zummack, Kafile Başkanı Erdal Karahan, antrenörler ve Curling Milli Takım Sporcuları bulunuyor.
Karşılamada Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Güngör Şenses, Curling Milli Takım Başkanvekili Ahmet Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Şancı ve İl Temsilcisi Resul Çelebi bulundu.
Curling Milli Takım Antrenörü Sadık Topaloğlu, "En son gitmiş olduğumuz turnuva B Klasman Curling Şampiyonası'nda kadın takımı olarak ilk ikiye girdik. Avrupa A Klasmanındaki yerimizi aldık. 13 Ocak'ta Finlandiya’nın Lohja kentinde düzenlenecek dünya klasman maçına katılmaya hak kazandık. Bu turnuvada da ilk ikiye girebilirsek Dünya Şampiyonası'nda yerimizi almayı düşünüyoruz. Erkek takımımız da ilk dörde girdi. Avrupa’nın en iyi 14 ülkesinden birisi oldular, takımımı ve ekibimi kutluyorum" dedi.
Curling Kadın Milli Takım sporcusu Dilşat Yıldız ise duygularını şöyle dile getirdi: "Bu süreç yaz kampından beri devam ediyordu. Amacımız A grubuna çıkıp Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmaktı. Bizim için çok güzel bir turnuva oldu."
Curling Erkek Milli Takım Kaptanı Uğurcan Karagöz, "Erkekler olarak bizler hayal kırıklığı yaşadık. Yarı finalde elendik. A klasmanına çıkamadık" ifadelerini kullanırken, Curling Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik ise, "Avrupa Şampiyonası bizlerin uzun zamandır hazırlandığımız bir şampiyonaydı. Kızlarda ikinci olduk, erkeklerde yarı finalde yenilerek dördüncü olduk. Bu yarışmanın bir özelliği ise tarihimizde ilk kez böyle üst düzey bir organizasyonda yarı finale kadar çıkma başarısı göstermek oldu" dedi.
Türkiye Curling Milli Takım Koçu Tony Zummack da "Curling Milli Takımı olarak Dünya Şampiyonası Elemeleri'ne katıldığımız için mutluyum. Gelecek yıl A grubunda yarışacağız. Erkeklerde de başarı elde ettik. Gelecek yıl organize edilen grupta daha iyi şeyler yapılacak" diye konuştu.

ERZURUM

25 Kasım 2019 Pazartesi

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