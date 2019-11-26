Vali Memiş bağlama çalan öğrenciye türkü söyleyerek eşlik etti

Erzurum’da bir öğrenci Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret ettiği sırada yanında getirdiği bağlamasıyla mini konser verdi. Vali Memiş ise küçük çocuğa türkü söyleyerek eşlik etti.

Erzurum Şehit Murat Ellik İlkokul 4. Sınıf öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret ettiği sırada bağlamasıyla çaldığı türkülerle mesai sonrası Vali Memiş’e mini bir konser verdi. Vali Memiş ise Bedirhan Aziz’in çaldığı “ Diley diley yar” türküsüne eşlik etti.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

ERZURUM 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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