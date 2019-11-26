Yaşlanma sürecinde kırışıklıklar kaderiniz olmasın

Doktor Sevgi Ekiyor, yaşlanma sürecinde kırışıklıkların yeni geliştirilen fibroblast enjeksiyonu ile ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

Fibrogel’in kelime anlamı olarak kendi kanından dolgu işlemi olduğunu dile getiren Doktor Sevgi Ekiyor, “Yaşlanma sürecinde en çok yıpranan ve en çok dikkati çeken kısım yüzümüzdür. Yaşımız ilerledikçe yüz çizgileri, cildin incelmesi, özellikle cilt altı kollajen ve elastin liflerinin azalmaya başlaması ile birlikte belirginleşir. Kollajen derimizin temel dokusunu oluşturan, cilde şekil ve destek veren temel yapı taşıdır ve 30 lu yaşlar sonrasında ciddi şekilde kollajen üretimi azalır. Cildi sağlıklı ve diri tutan bu proteini sentezleyen özellikli hücreler ise fibroblastlardır. Ancak yaş ilerledikçe kollajen üreten hücre sayısının ciddi derecede azalması sonucunda cildin destek dokusu zayıflamaya başlar. Özellikle yüzün orta 1/3 bölümünde kırışıklıkların oluşmasının en ana kaynağı da budur” diye konuştu.

Yaşlanma sürecinde, yüzdeki dolgunluk azaldığını, yumuşak dokunun kaybı başlayarak cildin inceldiğini anlatan Doktor Sevgi Ekiyor, “Yüz ile ilgili yapılan uygulamalarda aslında sadece görüntüyü düzeltiyor, problemleri yok etmiyoruz. Böyle durumda devreye kök hücre nakli giriyor. Kök hücreler hastanın hangi hücreye ihtiyacı varsa ona dönüşür. Yeni geliştirilen fibroblast enjeksiyonu Fibrogell tekniği ile her iki problem de aşılmış bulunmakta. Uygulama FDA onayını almış olup sonuçları ise izlenip başarılı olunmuş çok yayın kullanılan uygulamadır” dedi.

Doktor Sevgi Ekiyor, uygulama şekli konusunda ise şunları söyledi; “Bu yöntemde hastamızın kulak arkası kısmından çok küçük bir parça alınır ve cilt örneği gerek arz eden işlemlerden geçerek fibroblast hücreleri ayrıştırılır,bu hücreler ise 3 hafta özel koşullarda çoğaltılır.

Parça alma işlemi birkaç milimetrelik kesiyle olur. Sadece 57 dakikalık bir işlemdir. Hastamız bu sırada acı duymaması için bölgesel olarak uyuşturma yapıyoruz ve çok küçük bir deri parçası alıyoruz. Daha sonra o bölgeye küçük bir bantla kapatıyoruz. Hasta hemen normal hayatına dönebiliyor.Sporunu yapıp duşunu alabiliyor. Hiçbir kızarma ya da morluk oluşmuyor.

Çoğalan hücreler hyalüranik asit dediğimiz ve çok sık kullanılan dolgu malzemesi içinde hastaya 3. haftanın sonunda küçük bir iğne yardımıyla enjekte edilir. İşlemimiz tüm yüz bölgesine, kırışıklıkların özellikle fazla olduğu bölgeye yoğun olmak şartıyla uygulanabilir. 3 seansta da hastaya kendi kanından dolgusu hazırlanarak fibroblastlarla birleştirilip enjekte edilecektir.Enjekte edilen hyalüranik asit erken ve orta düzeyde bir dolgu efekti yapmakta, fibroblast hücreler ise iki ay sonra kollojen sentezini arttırmaya başlar ki, bu dönem biyolojik saatin geriye döndüğü zamandır. Zamanla artan bir iyileşme ve kırışıklıkların dolması ve en önemlisi oluşacak kırışıklıkların önlenmesi anlamındadır; yani gençlik ve zamanı durdurma aşısı diye yorumlanabilir.

Bu yöntem yüzdeki derinleşmiş çizgileri, oluşan boşlukları doldurmak için kullanılıyor. Derin çizgileri canlı malzeme üreten hücrelerinizle dolduruyoruz ve bu hücreler orada dolgu malzemesi üretmeye başlıyorlar. Yani canlı bir tamir sistemi enjekte etmiş oluyoruz. ‘’Bu alınan fibroblast doku örneğinin laboratuvara her yıl bir bedel ödeyerek ömür boyu saklatabileceğimizi sağlık ve güzellik sigortamızdır.”

ERZURUM 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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