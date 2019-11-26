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Altay: “Tüketicilerin tercihlerine müdahale edilmemelidir”

İHA

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, tüketicinin tercihlerine müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Altay: “Tüketicilerin tercihlerine müdahale edilmemelidir”

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, tüketicinin tercihlerine müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.
Ticaret Bakanlığı'nın gündeminde olan market markalı ürünlerin satışına kısıtlama getirilmesine dair taslağın fikrinin; kimden, neden ve nasıl bir gerekçe ile çıktıysa çok yanlış bir uygulama olacağını dile getiren Altay, “Öncelikle tüketicilerin daha uygun fiyatı olan ürünü tercih etmesinin kime ne zararı olabilir ki! Ürüne ucuz fiyata ulaşıldıktan sonra market veya ürün ismi önemli mi? Eğer market markalı ürünlerde sağlığa zararlı, kalitesiz, aykırılık, vb. durum tespit edildi ise toplu cezalandırma yerine bakanlık bir ekip oluşturup denetlemeye tabi tutabilir. Veya üreticilerin market markalarından dolayı ezildiği kanısı varsa bu sorunun faturası tüketiciye kesilmemelidir.” Dedi.
Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, market markası, uygun fiyatlı ürünlerin satın alınması, ürün çeşitliliğinin ve seçim imkanının daha fazla olması, ulusal markaların yerine ikame markların elde edilebilmesi ve alışverişin artması işlevini yerine getirdiğinden tüketici açısından önemli olduğunu dile getirerek, “Bu nedenle market markalarına müdahale tüketici aleyhine olacaktır. Marketin kendi ismi ile ürettiği ürünü almak veya almamak tüketicinin tercihine bırakılmalıdır. Bir marketin adının geçtiği 1 kilogram çay hem kaliteli hem de ucuz. Ben o çaydan başka tercih etmiyorum. Bu tercihime müdahale yerine saygı beklerim. Başka bir örnek; kendim gözlemlediğim bir markette satılan ürün 1 lira iken aynı ürün başka bir markette 2,65 liraya satılıyor. Bazı durumlarda ise firmalar market ürünüyle rekabet edemediğinden kendi ürünlerine yüzde 30'a yakın indirim yapıyor. Buda tüketiciye avantaj sağlıyor. Bu nedenle tüketicinin tercihlerine hiç kimse müdahale etmemelidir” diye konuştu.
Tüketici için yerel, ulusal, zincir veya markanın fark etmediğini vurgulayan Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Çünkü cebini düşünüyor. Tüketici bütün marketleri tek tek dolaşarak alışverişini yaptığından, hangi ürün markette, mağazada veya AVM'de 1 kuruş bile ucuzsa veya nerede "gerçek" indirim varsa oraya yöneliyor. Deterjan dahi internet üzerinden alınıyorken, bazı ürün satışlarına kısıtlama getirmek hiç bir soruna çözüm olmaz.”

ERZURUM

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
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