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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’da ‘’Şiddete dur de’’ programı

İHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Şiddete Dur De" programı gerçekleştirildi.

Erzurum’da ‘’Şiddete dur de’’ programı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Şiddete Dur De" programı gerçekleştirildi.
Erzurum Ticaret Odası Konferans salonunda gerçekleştirilen seminere Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, kent protokolü, KADEM üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, İslam dininde ailenin önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bizim kültürümüzde bundan otuz kırk yıl öncesine kadar evlenen kişiler anne babalarıyla aynı evde yaşıyorlardı. Çocuğunu rahatlıkla sevemezdin. Toplumun bir takım eksiklerini görmemiz lazım. Duygularımızı mutlak doğru sanmamalıyız. Çektiğimiz acıya katlanamadığımız için kendimizi şiddetle karşı karşıya koymuş olabilirsiniz. Çektiğiniz acı sizden kaynaklanmıyorsa karşı taraftan kaynaklanıyorsa sizin canınızı acıtan bu olaya verdiğiniz değerdir anlamdır. O değeri biraz azaltırsanız çektiğiniz acı hafifler sorunda kendiliğinden çözülür. Bu konuda dinimizin de önemli tavsiyeleri var 'bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir' cennet anaların ayaklarının altındadır. Türkler kadınlara çok değer vermişlerdir, ayrıca seçme seçilme hakkı, miras hakkı o dönem hiçbir ülkede yokken Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu hakları kadınlara vermiştir”
Eş ve çocukların eşya değil emanet olduğunu belirten Memiş "Eşlerimiz, çocuklarımız bizim eşyalarımız değil. Malımız ve mülkümüz de değil, bize emanet. İki çocuğum ve eşim bana emanet. Ben onların sahibi falan değilim, onların sahibi Allah. Her fırsatta Kur'anı Kerim'in mealini okuyorum. Allah, Kur'an'da 'Çocuklarınızı siz mi koruduğunuzu düşünüyorsunuz, onları ben koruyorum' buyuruyor. Çocuklarımız ve eşlerimiz bize Allah'ın emanetidir, yol arkadaşlarımızdır. Peygamber efendimiz, diri diri kız çocuklarını gömen bir felsefeyi ayaklarının altına alıyor." dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ise şiddetin öfke kontrolünün sağlanamamasından kaynaklandığını söyledi.
Kadına yönelik şiddetle yargı olarak mücadele ettiklerini belirten Bölükbaşı, “Sözlü ve fiziksel şiddet uygulamaya meyilli olan kişilerin öfkelerini kontrol edememeleri sebebiyle insanlara zulüm ediyorlar. Yargı organı olarak bununla mücadele ediyoruz. Kişilerin öfke anında 'ben bunu nasıl kontrol altına alabilirim şiddet uygulamadan derdimi nasıl anlatabilirim?' diyerek öfke kontrolü sorgulaması yapmalarını istiyoruz. Bizler insanız öfkelenebiliyoruz. Kadına, çocuğa veya hayvana şiddet uygulayanlara çok öfkeleniyorum ama öfkemi şiddet uygulayarak çözmüyorum. Hukuki alanda bu mağdurları nasıl korurum diyerek öfkemi oraya yönlendirip çözüm üretmeye çalışıyorum. Öfkeyle mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise evlilik düşünülen kişinin gerek kendisinin gerekse çevresinin çok iyi araştırılması gerektiğini evlilikte aile onayının alınması gerektiğini ifade etti.
Sekmen, İslam dininde şiddetin yeri olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Bizim inancımızda bırakın insanların canını yakmayı karıncayı bile incitmememiz gerektiği emredilir. Zerre kadar kötülüğün hesabını vereceğiz. Aynı şekilde zerre kadar iyiliğin de mükâfatını alacağız. Böyle bir anlayışa sahip olan mahlûkat nasıl olur da bir insanı öldürebilir? Bir hayvana zarar verebilir? Bir ağacı kesebilir? Biz değerlerimizi şuurla hazmetmeliyiz, içselleştirmeliyiz. Evlilik yapmak isteyenler evleneceği kişiyi çok iyi seçerek, bu bilinçli karar vermelidir’’
Konuşmaların ardından panele geçildi, KADEM İl Temsilcisi Avukat Fatime Alkan şiddetin hukuki boyutlarını, İl Vaizi Talip İçöz şiddetin dini boyutlarını, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başaran Dinç ise şiddetin psikolojik boyutlarını ele aldı. Program, Zekai Aydın’ın şiir dinletisi ile sona erdi.
Program sonunda AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş tarafından panelistlere teşekkür belgesi verildi.

ERZURUM

26 Kasım 2019 Salı

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