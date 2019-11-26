Aydemir: ‘Biz adalet dağıtan bir milletiz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Biz adalet arayan değil, adalet dağıtan bir millet olmuşuz bugüne kadar elhamdülillah. Bugün de o damar çok daha geniş, çok daha berrak bir şekilde devam ediyor; devam ettirenlere minnettarız, teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.

AYDEMİR ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE KONUŞTU

Adalet Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Adalet kaydında tez, tespit ve öngörülerini paylaşan Milletvekili Aydemir, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inde yer alan ‘Adalet’ tasvir ve tarifine dikkat çekti, Bakan Gül’ün “Yargının ideolojisi adalettir.” tanımlamasını paylaştı.

AYDEMİR’DEN BAKAN GÜL’ÜN TARİFİNE ÖVGÜ

Milletvekili Aydemir, adaletin, mefhumları, konseptleri en çok aforizmayla izah edilen kavram olduğuna dikkat çekerek, ‘Bugüne kadar en çok “adalet” üzerine aforizma üretilmiş. Bugün de en son, Sayın Bakanımız Gül kendine has, özel bir aforizmayla “Yargının ideolojisi adalettir.” dedi. Bu bakış açısıyla vazife yapan insandan, hatalı kararlar sâdır olmaz . ‘dedi.

AYDEMİR’DEN ADALETİ KUTADGU BİLİG KAYDIYLA TARİF

Adalet Kavramını Kutadgu Bilig bakışıyla ele alan Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, bizim, adalete bakış açımızı, zihin haritamızı şekillendiren yüksek bir sima kayıtlara geçmiş, çok özel bir sima. Buradaki herkes Yusuf Has Hacip’i bilir, aynen şöyle söylüyor: “Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır; askerini beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır; bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerekir; halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kalır, dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar.” Şimdi, bizim yol haritamızı oluşturan, bize ışık tutan, pusulamız mahiyetindeki isim bunu kayda geçiyor ve biz de onlara göre siyasetimizi şekillendiriyoruz, politikalarımızı geliştiriyoruz. Bu yüzdendir ki yıllara sâri, yüzyıllara sâri milletimiz için çok özel tespitler yapılmış. Biz adalet arayan değil, adalet dağıtan bir millet olmuşuz bugüne kadar elhamdülillah. Bugün de o damar çok daha geniş, çok daha berrak bir şekilde devam ediyor; devam ettirenlere minnettarız, teşekkür ediyoruz. ‘ diye konuştu.

DABKON ARAŞTIRMASI

Konuşmasında Adalet Bakanlığıyla ilgili olarak vatandaş memnuniyeti araştırmalarına değinen Milletvekili Aydemir, vatandaşın adalete güvenin her geçen gün artış kaydettiğine dikkat çekti. Aydemir, ‘Bu endeksler, güven endeksi filan zaman zaman ifade ediliyor “Adalete güven şöyle oldu, böyle oldu.” diye. Biraz önce epeyce aşağılarda bir rakamdan bahsedildi. Oysa ben de size adalete güvenin test edildiği, açığa çıktığı, aşikâr olduğu bir çalışmayı söyleyeyim: Mesela DABKON (Doğu Anadolu Basın Konseyi) bir çalışma yapmış, yüzde 70’lerin üzerine çıkmış. Buyurun, bakalım. ‘ vurgusunda bulundu.

ERZURUM 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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