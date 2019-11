Bedirhan saz çaldı, Vali Memiş türkü söyledi

ERZURUM'da, Şehit Murat Ellik İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın (10), Vali Okay Memiş'in makamında saz çaldı. Vali Memiş, Bedirhan'ın çaldığı türküleri seslendirdi.

Merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde oturan Bedirhan Aziz Aydın, geçen hafta babası Muhammet Aydın ile Cumhuriyet Caddesi'nde gezerken, Vali Okay Memiş'e rastladı. Şehit Murat Ellik İlkokulu'nun 4'üncü sınıfında okuyan Bedirhan, Vali Memiş'in yanına giderek, kendisini tanıtıp, bir süre sohbet etti. Memiş, saz çaldığını söyleyen Bedirhan ile babasını valiliğe davet etti.

Bunun üzerine Bedirhan, babası Muhammet Aydın'la birlikte Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Bir süre valiliğin işleyişi ve çalışmalar hakkında sorular soran Bedirhan, daha sonra yanında getirdiği sazı çaldı. Memiş de Bedirhan'ın çaldığı türküleri seslendirdi. Vali Memiş, daha sonra Bedirhan Aziz Aydın'ı tebrik etti.



ERZURUM 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 17:00

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.