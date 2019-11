Yorgun görünen bakışlara dikkat

Op.Dr. Hakan Yüzer, göz çevresi sorunlarından kurtulmanın yolları konusunda bilgiler verdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, “Yüz bölgesinin en dikkat çekici kısmı gözlerdir. Gözlerdeki canlılık ve dinç görünüm bu nedenle önemlidir. Aşağı düşmüş göz kapakları, yorgunum görünüme sahip gözaltı torbaları kişilerin sosyal hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. Hastalarım daha çok üst göz kapağı üzerinde yorgunluk yapan, dışarıdan yorgun bir ifadenin görülmesine neden olan, görme alanını daraltan et fazlalıkları şikayetiyle gelmektedir. Ayrıca kaş düşüklüğü her iki göz arasında asimetriler, göz etrafı kaz ayakları dediğimiz kırışıklıklar, alt göz kapağındaki morluklar, torbalanma, çukurlaşma gibi nedenler ile başvurmaktadır. Göz etrafı estetiği ile ilgili birçok farklı tedavi yöntemleri var. Burada bizim amacımız; alından başlayarak kaşlarımız, göz kapaklarımız ve göz etrafı gençleştirme tedavilerini bir bütün olarak planlayıp yaş ile uyumlu, kişiye sağlıklı ve iyi bir ifadeye kavuşmasını sağlamaktır. Bunları yaparak ilk bakışta dikkat çeken göz çevresini gençleştirip tüm yüzün daha canlı, pozitif enerjili ve sağlıkla görünmesi esas hedefidir. Örneğin üst göz kapağı estetiğinde hem ameliyat hem de ameliyatsız yöntemler kullanabiliyorum. Göz altı morlukları, torbaları ve kırışıklıklar için lazer, radyo frekans, mezoterapi gibi seçenekler var” dedi.

Göz etrafının estetiğinde kaş kaldırma için radyo frekans, mezoterapi, botox, kaş asmayı sağlayan organik ipler, dolgu ve plexr ameliyatsız yöntemleri olduğunu ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Bunların yanında direkt ameliyat olma seçeneği de bulunmaktadır. Alt göz kapağı torbalarında ise yine yağ eritici mezoterapi, radyo frekans teknolojisi ile yağ eritme ya da direk ameliyat ile yağların repozisyon tedavisi uygulamaktayım. Göz estetiğinde 2016 yılında İngiltere’den ödül almış patentli bir teknoloji olan Plexr tedavi sonuçlarımız, son zamanlarda özellikle ameliyat olmaya soğuk bakan hastalarımız ve danışanlarımız için çok iyi sonuçları olan alternatif bir yöntemdir. Yalnız Plexr adı altında şuan birçok patentsiz uygulamalar görmekteyiz. Plexr, orjinal GMV firmasının cihazı olup, patentlidir ve Plexr.com.tr adlı firmanın sitesinde kullanıcı doktor arkadaşlarımın listesi vardır. Bu teknoloji doğru teknik uygun vakaya yapıldığında, aynı ameliyattakine benzer kalıcı sonuçlar vardır. Herhangi bir ameliyatta konuşabilecek potansiyel riskler burada görülmemekte ve çok başarılı, kalıcı sonuçlar almaktayım. Üst kapak, alt kapak, kaz ayakları, et benleri gibi durumlarda çok başarılı bir teknolojidir. Plexr teknolojisi ile hasta ameliyat stresi yaşamamaktadır. Ofis ortamında yapılabilmekte ve hasta aynı gün araba bile kullanabilmektedir. İşlem sonrası 78 gün göz etrafı şişer fakat bu şişlikler 78 gün sonunda inmektedir. Kalıcı tedavilerde ikinci bir seans gerekmektedir. 18 yaşından sonra tüm estetik ya da estetik olmayan göz etrafı tedavileri yapmaktayız. Benim 18 yaşından 80 yaşına kadar kadın, erkek birçok hastam olduğu için bunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Bunun harici ileri derecede genel vücut sağlığı problemi olan hastalarımızda bu işlemleri yapmıyoruz” diye konuştu.

