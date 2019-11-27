ETÜ yetenekli öğrencilere katkı sağlayacak

Erzurum Teknik Üniversitesi İle Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

MEB’e bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanmasını, Türkiye’nin teknolojik ve endüstriyel gelişmelerine katkıda bulunmak, proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin gerçekleştirilmesi protokol çerçevesinde hedeflendi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesinin kapılarının her zaman açık olacağını belirterek yapılan protokolün Bilsem öğrencilerine hayırlı olmasını dileyerek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’ a teşekkür etti.

ERZURUM 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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