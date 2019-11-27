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Kadın girişimciler geleceğe odaklanıyor

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) KGK Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, 'Dünya Kadın Girişimciler Günü' münasebetiyle Ankara'da düzenlenen toplantının, kendilerini geleceğe odakladığını ve motivasyon sağladığını söyledi.

Kadın girişimciler geleceğe odaklanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) KGK Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, ‘Dünya Kadın Girişimciler Günü’ münasebetiyle Ankara’da düzenlenen toplantının, kendilerini geleceğe odakladığını ve motivasyon sağladığını söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı toplantıya, bölgesindeki İcra Komitesi İl Başkanlarıyla birlikte katılan Çalıkuşu, toplantı kapsamında ayrıca TOBB KGK Başkanı Zeynep Erkunt Armağan başkanlığında TOBB KGK İcra Kurulu’nun 29 üyesiyle ilk icra komitesi toplantısını gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Ankara’da katıldığı toplantılarla ilgili bilgi veren Çalıkuşu, 81 İlin KGK Başkanları ile yoğun bir toplantı programı geçirdiklerini belirterek, “Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın toplantımıza katılımı, programımızın en güzel sürprizlerinden biriydi... Kendisi önceki dönem kurulumuzun üyesi ve başkan yardımcısıydı. Kurulumuza kuruluşundan itibaren büyük emekler veren ve Ticaret Bakanı olarak hepimizi gururlandıran, çalışmalarını örnek alarak takip ettiğimiz Sayın Bakanımızla toplantımızda birlikte olmak ve Dünya Kadın Girişimciler Günü’nü birlikte kutlamak hepimiz için güzel bir motivasyon kaynağı oldu” diye konuştu.
Gerek İl İcra Komitesi Başkanlarının gerekse Üst Kurul Üyeleriyle uzun toplantılar yaptıklarını anlatan Çalıkuşu, “Çok yoğun ama bir o kadar da verimli toplantılar gerçekleştirdik. Gerek Birlik Başkanımızın, gerekse Bakanlığımızın politikalarını açıklayan Bakanımızın verdiği bilgilerden Kurulumuzun misyonunun önümüzdeki dönem katlanarak artacağını, artan sorumluluklarla birlikte İcra Komitelerimizle daha da yoğun bir dönemin beklediğini biliyoruz” dedi.
KGK İcra Komiteleri ve kurulları olarak üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını vurgulayan Çalıkuşu şunları söyledi; “Ekonomik büyümenin; kadın istihdamıyla birlikte müteşebbisliğinin de artmasından geçtiğini ve bu yönde kadın girişimcilerimize en büyük desteği devletimizin verdiğini bakanımızın açıkladığı politikalar ve sistem yeniliklerinden görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Tüketen nüfus olmak yerine; üreten, katma değer sunan, yeni sektör ve istihdam alanı açan kadın potansiyelini ortaya çıkarmak ve ülkemizi ekonomik gelişmişlik açısından en üst seviyelere ulaştırmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan başkanlığında ilk icra kurulu toplantısına da katıldığını kaydeden Çalıkuşu şöyle devam etti; “Bölge Temsilciliğimiz hasebiyle Üst Kurul Üyesi olarak da yer aldık. 29 Kurul Üyesi olarak sadece temsilimizdeki bölgelerimizde değil, Odalar ve Borsalar Birliği’mizin bu dönemki kurul stratejilerini, üst düzey deklarasyonlarını ve politikalarında da görev alarak sorumluluğumuzu arttırdık. İlk komite toplantımızı yaptık ve Aralık’ta ikinci bir toplantı yaparak 2020 yol haritamızı çıkaracağız. Komite toplantımızda kararlaştırdığımız takvime göre bu kurul iki ayda bir genel merkezimizde bir araya gelip yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürecek. İnanıyoruz ki bu dönem TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak ülke genelinde çok etkin ve verimli bir çalışma gerçekleştirmiş olacağız.”
Doğu Anadolu Bölgesi olarak kendilerinden beklentilerin de büyük olduğunu söyleyen Çalıkuşu, bölgedeki 14 İlin KGK Başkanlarının güzel bir uyum ve sinerji yakaladığını belirterek, “Bütün İl Başkanlarımız kendi illerinde çok yoğun bir tempoda canla başla çalışıyor. Bölge olarak birbirimizle koordinasyonumuzu çok iyi sağladık. Tam bir birlik ve beraberlik içerisinde TOBB’un en çok ilgi gören ve gıpta ile takip edilen bölgesiyiz. Biz ülkemizin kalkınma hamlesinin Doğu’dan başlayacağına inanıyoruz. Bu sebeple bölge olarak herkesten daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.
Çalıkuşu ayrıca, Ocak 2020’den itibaren TOBB tarafından 81 İl İcra Komitelerine yönelik eğitim programlarına başlanılacağını da ifade ederek, “Erzurum İl İcra Komitesi üyelerimizle birlikte uygun bir takvim aralığında TOBB’da ki eğitim programına katılacağız. Bu eğitim programıyla birlikte görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

ERZURUM

27 Kasım 2019 Çarşamba

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