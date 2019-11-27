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Ameliyatsız yanak inceltme mümkün

İHA

Dr. Ata Nejat Ertek, ameliyatsız yanak inceltmenin mümkün olduğunu söyledi.

Ameliyatsız yanak inceltme mümkün

Dr. Ata Nejat Ertek, ameliyatsız yanak inceltmenin mümkün olduğunu söyledi.
Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yanak yağlarının sadece kilolu olan kişiler de değil, zayıf olan kişiler de görülen bir sorun olduğunu ifade ederek, “Yuvarlak yanaklar kişiyi sadece daha kilolu göstermekle kalmaz aynı zamanda yüz hatlarını da gizler. Genetik yatkınlığın yanı sıra kişinin kilo alımına bağlı olarak da yanak bölgesinde bulunan yanak yağları olması gerekenden daha fazla olabilir. Bu durumda kişinin yüz güzelliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Yüz hatlarının belirginleşmesi yanak yağlarındaki fazlalıktan kurtulmakla mümkün. Yanak yağlarının azalmasını sağlayarak bununla birlikte yanak dokusuna sıkı bir görünüm veren yüksek frekanslı radyofrekans teknolojisi ameliyat olmaya gerek kalmadan yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Yanak inceltmeye yarayan bu sistem ile ağız içinden yanak altına yerleştirilen bir aparat ile uygulanan monopalar radyofrekans enerjisi ile yağ dokusuna kolayca ulaşılabiliyor.1520 dakika süren uygulamayla yağ tabakasına iletilen enerjiyle yağ hücreleri eritiliyor ve kolajen üretimi artırılarak deri altı dokularında sıkılaşma sağlanabiliyor. Uygulama ağrısız bir uygulama olup ameliyatsız ve gündelik yaşamı olumsuz etkilemeyen bir yöntemdir” dedi.

ERZURUM

27 Kasım 2019 Çarşamba

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