Dermaplaning uygulaması nedir, nasıl uygulanır?

Dr. Meltem Ayran, Dermaplaning uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, Dermaplaning uygulamasının cildin pürüzsüz, esnek ve canlandırıcı olmasını sağlayan, cildin en dış katmanlarına yerleşmiş ölü cilt hücrelerinin çıkarmak için yapılan basit ve güvenli bir prosedür olduğunu ifade ederek, “Dermoplanning uygulamasıyla cildin üst yüzeyini temizleyip daha alt katmanlara ulaşabilecek uygulamaları yapmak da kolaylaşır. Ölü hücreleri temizlerken, yüzdeki tüyler de temizlenir ve cilt daha parlak ve yumuşacık olur. Uygulama yapılırken yüzün temiz olması gerekir, öncesinde herhangi bir krem ya da ürün kullanılmaz, cilt kuru ve temiz olmalıdır. Kesinlikle evde uygulanabilecek bir yöntem değildir. Ve doktor olmayan kişiler yapmamalıdır” dedi.

Makinelerle değil lazerle kesilmiş bıçakları kullandığını belirten Dr. Meltem Ayran, "Cerrahi bıçaklar ancak bir hekim tarafından kullanılmalıdır. Kliniğimde dermaplaning ile yüzü temizledikten sonra cildin ihtiyacına göre C vitamini ya da kimyasal peeling gibi yöntemlerle uygulamayı birleştiriyorum. Uygulama sonrasında sanki güneşte kalmış gibi hafif kızarıklık olur, birkaç gün sonra parıldama etkisini görebilirsiniz. 6 haftada bir yaptırmanız tavsiye edilir” şeklinde konuştu.

ERZURUM 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.