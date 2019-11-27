2019 Yılı Teknik Destek Programı 5’inci Dönem sonuçları açıklandı

2019 Yılı Teknik Destek Programı EylülEkim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

EylülEkim dönemine yapılan 7 proje değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinden geçti. Ardından projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 7 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edildi. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 6 proje listede yer aldı. Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 26/11/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerekmekte.

ERZURUM 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:07

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AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

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