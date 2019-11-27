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Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, sosyal medyada destek istedi

DHA

ERZURUM'da çalıştığı markette platonik aşk yaşayan Murat Yıldırım (30) tarafından 3 yerinden bıçaklanan Canısı Toktay (19), saldırganın cezai ehliyetinin tam olmadığı yönünde verilen rapor doğrultusunda tahliye edilmesinden korkarak, sosyal medyadan kendisi için destek istedi. Yarın görülecek 4'üncü duruşma öncesi sosyal medyadan fotoğrafıyla birlikte yayınladığı destek çağrısında, "Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" diyen Toktay, "Sokakta korkarak yürümek istemiyorum" diye konuştu.

ERZURUM'da çalıştığı markette platonik aşk yaşayan Murat Yıldırım (30) tarafından 3 yerinden bıçaklanan Canısı Toktay (19), saldırganın cezai ehliyetinin tam olmadığı yönünde verilen rapor doğrultusunda tahliye edilmesinden korkarak, sosyal medyadan kendisi için destek istedi. Yarın görülecek 4'üncü duruşma öncesi sosyal medyadan fotoğrafıyla birlikte yayınladığı destek çağrısında, "Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" diyen Toktay, "Sokakta korkarak yürümek istemiyorum" diye konuştu.
Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde geçen yıl 13 Ekim günü yaşanan olay şöyle yaşandı; Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a aşık oldu. Genç kıza, cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" şeklinde mesajlar gönderdi. Duygularına karşılık bulamayınca da Toktay'ı rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine işten çıkarıldı.
Olay günü markete bıçakla gelen platonik aşık Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı bildirildi.
SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA BAŞLATTI
Yıldırım'ın 28 Kasım günü(yarın) görülecek duruşmada, rapor doğrultusunda tahliye edilmesinden korkan Canısı Toktay sosyal medyadan 'CansuToktay yalnız yürümesin diye' başlıklı bir kampanya başlatarak, duyarlı vatandaşları kendisine destek vermeye çağırdı. 
Toktay, "Olay 23 Ekim 2018 tarihinde gerçekeşti. Aynı işyerinde çalıştığım bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gün önce işyerimi silahla bastı. Olay günü tekrarden gelip, beni üç yerimden bıçakladı. 28 Kasım'da dördüncü duruşmam görülecek. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlancağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" diye konuştu.

ERZURUM

27 Kasım 2019 Çarşamba

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