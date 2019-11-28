Dadaş Ortaokulu'ndan büyük başarı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, 20192020 Eğitimöğretim yılı Okullar Arası Yıldız Kız Hentbol Turnuvasında il ikincisi oldu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ekrem Gezer, okullarında bir spor salonu bulunmamasına rağmen öğrencilerinin gösterdiği özveriyle dereceyi yaptıklarını ve bütün öğrencilerini bu başarılarından dolayı kutladığını belirtti.

İkincilik kupasını kazanan öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadılar.

ERZURUM 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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