Erzurum’da bu yöntemle hastalar tedavi edilebiliyor

Erzurum’da kök hücre yöntemi ile eklemlerde meydana gelen hasarlar tedavi edilebiliyor.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (BEAH) ilk kez kök hücre tedavisi ile menisküs ve kireçlenme gibi hastalıklar tedavi edilmeye başlandı.

Lokal anestezi ile müdahale edilen hastaların aynı gün içinde ayağa kalktığını söyleyen Ortopedi Uzmanı Dr. Ahmet Köse, “Ameliyathane ortamında yaklaşık yarım saat süren işlem ile tedavi tamamlanmaktadır. İşlem sonrası hasta yürüyerek evine gidip normal yaşantısına devam edebilir” dedi.

Kök hücrelerin hasarlı dokuyu onardığını söyleyen Dr. Köse, “Kök hücreler kendini yenileme olanağına sahip vücudumuzdaki tüm doku ve organların ana hücreleridir. Vücudun bir bölgesinde doku hasarı meydana geldiğinde bu hücreler harekete geçer ve hem bu hasarlı dokuyu tamir ederler hem de iyileşme için ihtiyaç duyulan kemik, eklem kıkırdağı, kas ve yağ gibi diğer dokulara dönüşebilirler. Kök Hücre SVF tedavisi; eklem içine enjeksiyon yöntemiyle verilen kök hücrelerin hasarlı bölgeye ulaşarak buradaki hasar görmüş kıkırdağı ve bağ dokusunu onarması işlemidir. Eklemlerde meydana gelen hasarın onarılmasında oldukça etkili olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Eklemi ve kıkırdak yapıdaki yıpranmayı azaltır ve ayrıca menisküs ve bağ yırtılmalarının onarımını sağlar” diye konuştu.

Yarım saat sürüyor

İşlemin ortalama yarım saat sürdüğünü ve hastanın işlem sonrası evine gidebileceğini belirten Köse, “Kök hücre tedavisi hasarlı bölgeye kişinin kendi cilt altı yağ dokusundan elde edilen Kök Hücre SVF sıvısının enjekte edilmesiyle yapılır. Ameliyat gerektirmeyen, steril operasyon odası şartlarında cerrah tarafından gerçekleştirilen ve oldukça kısa süren bir işlemdir. Kişiden göbek bölgesi cilt altı yağ dokusundan alınan yap dokusu derhal hiç bekletilmeden özel bir işlemden geçirildikten sonra elde edilen kök hücreden zengin materyalin hasarlı ekleme enjeksiyonu ile tedavi tamamlanmış olur. Ameliyathane ortamında yaklaşık yarım saat süren işlem ile tedavi tamamlanmaktadır. İşlem sonrası hasta yürüyerek evine gidip normal yaşantısına devam eder” diye kaydetti.

Hastalar uyutulmuyor

Bu yöntem ile büyük ameliyatlara gerek kalmadan hastanın tedavi edileceğini aktaran Köse, “Özellikle 50 yaş üzeri hastalarda evre 2 ya da 3 kireçlenmesi olanlar için kök hücre tedavisi mükemmel bir yöntem. Günü birlik, yatış yapılmadan hastanın göbeğinden alınan yağ hücreleri bir takım işlemlerden geçirildikten sonra diz ya da kalça ekleminin içerisine enjekte ediliyor. Büyük ameliyatlara ihtiyaç kalmadan başarılı bir şekilde uygulanabilen güncel bir tedavi metodudur. Lokal anestezi uygulanarak yapılıyor. Uygulanan kök hücre tedavisi tamamen hastanın kendi dokusuna ait olup, uygulandığı kimyasal maddelerin içerisinden geçmiş olmasına rağmen öz kendi maddesidir” ifadelerini kullandı.

Aynı gün taburcu

Dizlerinde kıkırdak yumuşaması olduğunu söyleyen hasta Mehmet Arslan (53) ise, “Dizimde kıkırdak yumuşaması vardı. Bununla ilgili hocamıza geldik. Her iki dizime de kök hücre tedavisi yaptı. Yaklaşık üç yıldır ben bu rahatsızlık ile uğraşıyorum. Birçok tedavi yöntemi denedik. Bunlara rağmen geçmeyince hocamızın ön görüsü ile kök hücre tedavisi yapıldı. Sabah ameliyat oldum şimdi gayet rahat yürüyorum” dedi.

Sol kalçasında kireçlenmeden dolayı protez olduğunu, kök hücre tedavisi ile sağ kalçasına protez takılmasının önüne geçildiğini ifade eden hasta Özkan Atmaca (37) da, “Sol kalçamda protez var. Kök hücre ile sağ kalçamı kurtarmış olduk, yoksa ona da protez takılabilirdi. Aylık iğne kullanıyordum. Rahatsızlığım baya ilerlemişti. Bu rahatsızlığım 14 senedir var. Bugün ameliyat oldum çok iyi hissediyorum” diye konuştu.

ERZURUM 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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