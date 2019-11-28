Erzurum’da bu yöntemle hastalar tedavi edilebiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’da bu yöntemle hastalar tedavi edilebiliyor

İHA

Erzurum’da bu yöntemle hastalar tedavi edilebiliyor

Erzurum’da kök hücre yöntemi ile eklemlerde meydana gelen hasarlar tedavi edilebiliyor.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (BEAH) ilk kez kök hücre tedavisi ile menisküs ve kireçlenme gibi hastalıklar tedavi edilmeye başlandı.
Lokal anestezi ile müdahale edilen hastaların aynı gün içinde ayağa kalktığını söyleyen Ortopedi Uzmanı Dr. Ahmet Köse, “Ameliyathane ortamında yaklaşık yarım saat süren işlem ile tedavi tamamlanmaktadır. İşlem sonrası hasta yürüyerek evine gidip normal yaşantısına devam edebilir” dedi.
Kök hücrelerin hasarlı dokuyu onardığını söyleyen Dr. Köse, “Kök hücreler kendini yenileme olanağına sahip vücudumuzdaki tüm doku ve organların ana hücreleridir. Vücudun bir bölgesinde doku hasarı meydana geldiğinde bu hücreler harekete geçer ve hem bu hasarlı dokuyu tamir ederler hem de iyileşme için ihtiyaç duyulan kemik, eklem kıkırdağı, kas ve yağ gibi diğer dokulara dönüşebilirler. Kök Hücre SVF tedavisi; eklem içine enjeksiyon yöntemiyle verilen kök hücrelerin hasarlı bölgeye ulaşarak buradaki hasar görmüş kıkırdağı ve bağ dokusunu onarması işlemidir. Eklemlerde meydana gelen hasarın onarılmasında oldukça etkili olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Eklemi ve kıkırdak yapıdaki yıpranmayı azaltır ve ayrıca menisküs ve bağ yırtılmalarının onarımını sağlar” diye konuştu.
Yarım saat sürüyor
İşlemin ortalama yarım saat sürdüğünü ve hastanın işlem sonrası evine gidebileceğini belirten Köse, “Kök hücre tedavisi hasarlı bölgeye kişinin kendi cilt altı yağ dokusundan elde edilen Kök Hücre SVF sıvısının enjekte edilmesiyle yapılır. Ameliyat gerektirmeyen, steril operasyon odası şartlarında cerrah tarafından gerçekleştirilen ve oldukça kısa süren bir işlemdir. Kişiden göbek bölgesi cilt altı yağ dokusundan alınan yap dokusu derhal hiç bekletilmeden özel bir işlemden geçirildikten sonra elde edilen kök hücreden zengin materyalin hasarlı ekleme enjeksiyonu ile tedavi tamamlanmış olur. Ameliyathane ortamında yaklaşık yarım saat süren işlem ile tedavi tamamlanmaktadır. İşlem sonrası hasta yürüyerek evine gidip normal yaşantısına devam eder” diye kaydetti.
Hastalar uyutulmuyor
Bu yöntem ile büyük ameliyatlara gerek kalmadan hastanın tedavi edileceğini aktaran Köse, “Özellikle 50 yaş üzeri hastalarda evre 2 ya da 3 kireçlenmesi olanlar için kök hücre tedavisi mükemmel bir yöntem. Günü birlik, yatış yapılmadan hastanın göbeğinden alınan yağ hücreleri bir takım işlemlerden geçirildikten sonra diz ya da kalça ekleminin içerisine enjekte ediliyor. Büyük ameliyatlara ihtiyaç kalmadan başarılı bir şekilde uygulanabilen güncel bir tedavi metodudur. Lokal anestezi uygulanarak yapılıyor. Uygulanan kök hücre tedavisi tamamen hastanın kendi dokusuna ait olup, uygulandığı kimyasal maddelerin içerisinden geçmiş olmasına rağmen öz kendi maddesidir” ifadelerini kullandı.
Aynı gün taburcu
Dizlerinde kıkırdak yumuşaması olduğunu söyleyen hasta Mehmet Arslan (53) ise, “Dizimde kıkırdak yumuşaması vardı. Bununla ilgili hocamıza geldik. Her iki dizime de kök hücre tedavisi yaptı. Yaklaşık üç yıldır ben bu rahatsızlık ile uğraşıyorum. Birçok tedavi yöntemi denedik. Bunlara rağmen geçmeyince hocamızın ön görüsü ile kök hücre tedavisi yapıldı. Sabah ameliyat oldum şimdi gayet rahat yürüyorum” dedi.
Sol kalçasında kireçlenmeden dolayı protez olduğunu, kök hücre tedavisi ile sağ kalçasına protez takılmasının önüne geçildiğini ifade eden hasta Özkan Atmaca (37) da, “Sol kalçamda protez var. Kök hücre ile sağ kalçamı kurtarmış olduk, yoksa ona da protez takılabilirdi. Aylık iğne kullanıyordum. Rahatsızlığım baya ilerlemişti. Bu rahatsızlığım 14 senedir var. Bugün ameliyat oldum çok iyi hissediyorum” diye konuştu.

ERZURUM

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

POMEM Müdüründen Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER POMEM Müdüründen Rektör Çomaklı’ya ziyaret
Stres diş sıkmaya sebep oluyor
YEREL HABERLER Stres diş sıkmaya sebep oluyor
Fazla fedakarlık sizi hasta edebilir
YEREL HABERLER Fazla fedakarlık sizi hasta edebilir
Sakal ve bıyık eksikliğine dikkat
YEREL HABERLER Sakal ve bıyık eksikliğine dikkat
Mülteci çocukların yüzü güldü
YEREL HABERLER Mülteci çocukların yüzü güldü
ABB’den uçak bileti tepkisi!
YEREL HABERLER ABB’den uçak bileti tepkisi!
Her 3 öğrenciden 1’i gazlı içecek bağımlısı Dr. Öğretim Üyesi Diyetisyen Mevra Aydın Çil, okul kantinlerinde satışı yasaklanan gazlı içeceklerin ardından, şekerli içeceklerin satılması konusunda da yasaklamanın geleceğini açıkladı
YEREL HABERLER Her 3 öğrenciden 1’i gazlı içecek bağımlısı Dr. ...
Dadaş Ortaokulu'ndan büyük başarı
YEREL HABERLER Dadaş Ortaokulu'ndan büyük başarı
Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, sosyal medyada destek istedi
YEREL HABERLER Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan ...
Kaplan ve Ay TYB Erzurum Şubesi’nin programında Pakdil’i anlattılar
YEREL HABERLER Kaplan ve Ay TYB Erzurum Şubesi’nin programında ...
2019 Yılı Teknik Destek Programı 5’inci Dönem sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER 2019 Yılı Teknik Destek Programı 5’inci Dönem ...
İletişim Fakültesi öğrencilerine "tüketici hakları" semineri
YEREL HABERLER İletişim Fakültesi öğrencilerine "tüketici hakları" ...
Vali Memiş, yurtlardan memnun kaldı
YEREL HABERLER Vali Memiş, yurtlardan memnun kaldı
Anneye son görev Abdülgani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı
YEREL HABERLER Anneye son görev Abdülgani el Erzurumi annesinin ...
Dermaplaning uygulaması nedir, nasıl uygulanır?
YEREL HABERLER Dermaplaning uygulaması nedir, nasıl uygulanır?
Aile planlaması nedir? En etkili ve sağlıklı doğum kontrol yöntemleri hangileridir?
YEREL HABERLER Aile planlaması nedir? En etkili ve sağlıklı doğum ...
Erzurum’da ‘Şiddete dur de’ programı
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Şiddete dur de’ programı
Ameliyatsız yanak inceltme mümkün
YEREL HABERLER Ameliyatsız yanak inceltme mümkün
Aydemir DAP’ın önemini paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir DAP’ın önemini paylaştı
Kadın girişimciler geleceğe odaklanıyor
YEREL HABERLER Kadın girişimciler geleceğe odaklanıyor
ETÜ yetenekli öğrencilere katkı sağlayacak
YEREL HABERLER ETÜ yetenekli öğrencilere katkı sağlayacak
Krosta şampiyon Spor Lisesi ve Karayazı
YEREL HABERLER Krosta şampiyon Spor Lisesi ve Karayazı
BB Erzurumspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları ...
Vali Memiş, Sanatçı Arif Sağ’ı arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Vali Memiş, Sanatçı Arif Sağ’ı arayarak sağlık durumu ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X