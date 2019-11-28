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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’da İl Göç Kurulu toplantısı gerçekleşti

İHA

İl Göç Kurulu Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı.

Erzurum’da İl Göç Kurulu toplantısı gerçekleşti

İl Göç Kurulu Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı.
Kurula, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, daire müdürleri ve STK’lar katıldı.
Kurulda Erzurum İl Göç Müdürü Haşim Özcan, bir sunum yaparak konu hakkında kurula genel bir bilgi verdi. Özcan sunumunda, Erzurum’da bulunan yabancıların statülerine göre istatistiklerini paylaştı. Ayrıca Türkiye’de en fazla kapasiteye sahip Aşkale Geri Gönderme Merkezi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İl Göç İdaresi Müdürü Özcan, yabancıların ülkelerine güvenli geri dönüşleri konusunda Türkiye genelinde Erzurum’un ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.
Erzurum Belediye Başkan Sayın Mehmet Sekmen yabancılara yaptıkları yardımlardan ve desteklerden söz etti. Yine katılım gerçekleştiren kurumlar göç alanında yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Bu arada Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Mart ayında Uluslararası Göç Sempozyumu’nun düzenleneceğinin bilgisini verdi.
Sunum ve konuşmalarında ardından kısa bir açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, son yıllarda Türkiye’nin göç yükünün arttığını ve başarılı bir biçimde bu yükün altından kalktığını, göç yönetimi konusunda diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini ifade etti.
Herkesin bu şehirde özveri ile çalışması gerektiğini vurgulayan Vali Memiş, “Biz bu şehre her anlamda örnek gösterecek güzel hizmetler yapmak zorundayız. Bu kent bin yıldır bölgenin merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde bile etkin özelliğini korumuştur. Burada il müdürü olmak daha da önemlidir. Herkes bu bilinçle çalışmalı şehrin popülaritesini daha yukarı çıkarmak zorundayız. Bu şehre değer katmalıyız” dedi.
Vali Okay Memiş, İl Göç İdaresi Müdürü ve çalışanlarına, diğer katılımcılara katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarak toplantıyı sonlandırdı.

ERZURUM

28 Kasım 2019 Perşembe

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