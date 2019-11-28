Türkiye Gazetesi’nden Palandöken Belediyesine teşekkür belgesi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir, Palandöken Belediyesine ziyarette bulundu.

Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Doğan ile makamda görüşen Küçükdemir, Palandöken Belediyesi’nin, Türkiye Gazetesine vermiş oldukları desteklerden ötürü Şeref Doğan’a Teşekkür Belgesi takdim etti.

Şeref Doğan, Türkiye Gazetesinin tarafsız ve her daim doğru habercilik ilkeleri kapsamında çalıştığını belirterek Türkiye Gazetesine teşekkürlerini bildirdi.

ERZURUM 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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