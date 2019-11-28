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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Memiş, kız yurduna misafir oldu

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Yurtlarında incelemelerde bulundu. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen Vali Memiş, masa tenisi oynadıktan sonra atölyeleri gezdi.

Vali Memiş, kız yurduna misafir oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Yurtlarında incelemelerde bulundu. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen Vali Memiş, masa tenisi oynadıktan sonra atölyeleri gezdi.
Vali Okay Memiş ve Başsavcı Burhan Bölükbaşı öğrenciler ile birlikte akşam yemeği yedi, kurs ve atölyeleri ziyaret etti. Yurtlar ve öğrenciler için düzenlenen aktivitelerle ilgili Vali Okay Memiş’e, brifing veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 21 öğrenci yurdunda spordan el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölyelerin yer aldığını anlattı.
Daha sonra gençlere hitap eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Ben de üniversitede okurken devlet yurdunda kaldım. Yurtlarımız 12 kişilik koğuş gibiydi, daha sonra 6 kişilik odalara çevrildi. Her sabah duş vardı ama toplu bir şekilde gidiyorduk. İtiraf edeyim ki şartlar gerçekten hiç iyi değildi ve yurt hayatını hiç sevmedim. Ama bir öğretmen çocuğuyum, babam emekli bir öğretmen annem ev hanımı. Öyle evde kalacak durumumuz yoktu. Allah'a şükür devlet yurdunda kaldık, sizleri de açıkçası şanslı görüyorum. Devlet yurdunda kalamayıp da çekilen sıkıntıları görüyoruz. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle güzel hizmetleri ilimize getirdiği için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ayrıca burada çok modern bir ortam var. Otel ortamı gibi bunları görmekten çok büyük memnuniyet içerisinde kaldım. Tabi biraz sabretmek gerekiyor. Burada toplu yaşanan kurallara uymak zorundayız. Bizleri davet edip böyle bir akşam yaşattığınız için çok teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı günler ve derslerinizde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Vali Memiş, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını verimli geçirmeleri adına yapılan çalışmalar için Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e teşekkür etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Memiş, hazırlanan kısa Nene Hatun konulu tiyatro gösterisini izledi. Öğrenciler ile masa tenisi de oynayan Vali Okay Memiş’e, Giresun ve Erzurum yöresi türkülerinden oluşan kısa bir dinleti yapıldı.
Erzurum Valisi Okay Memiş’e ziyaret sırasında üç boyutlu tablo da hediye edildi.

ERZURUM

28 Kasım 2019 Perşembe

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