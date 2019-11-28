Başkent’te yangın sonrası yaralar sarılıyor

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Başkent mahallesinde geçtiğimiz gün gece yarısında çıkan yangın sonrasında 6 vatandaşa ait ev ve ahır tamamen yanarken, köyde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların dikkati sonucu can kaybının yaşanmadığı yangın, köy halkı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çabaları sonucu kontrol altına alınmıştı.

Yangına müdahalenin ardından Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından köyde hasar tespiti çalışmaları başlatıldı.

Yangında zarar gören aileler için geçici barınma yerlerinin kurulması ve diğer mağduriyetlerinin giderilmesi için Aziziye Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD Erzurum ortak çalışma yürütecek.

Öz: “Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını en kısa sürede gidereceğiz”

Öte yandan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz yangının meydana geldiği Başkent mahallesinde incelemelerde bulundu. Başkan Öz beraberinde Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak ve Aziziye AK Parti İlçe Başkanı Ensar Çoşkun ile birlikte Başkent mahallesine gelerek yangında zarar gören ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Köyde çalışma yapan AFAD ekipleri ile görüşme yapan başkan Öz, genel durum hakkında bilgi aldı. AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, hasar tespiti çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, yangında mağdur olan aileler için barınma ve diğer konularda Aziziye Kaymakamlığı ve AFAD’ın tüm desteği sağlayacağını söyledi.

Daha sonra yangında zarar gören ailelerle bir araya gelen AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, mevsimin kış olmasından dolayı evlerin ve ahırların inşaatına başlamanın şuan imkansız olduğunu belirterek “Böylesi üzücü bir olayda en büyük sevincimiz, şükürler olsun ki can kaybı yaşanmamış, hayvanlarınıza bir şey olmamış. Devletimizde şuan tüm imkânlarıyla sizlerin yanında. Bu mevsimde sizleri mağdur etmeden en kısa sürede bu işin üstesinden gelecek çözüm yollarını bulacağız. AFAD ve Kaymakamlığımız sizlere ve hayvanlarınıza şimdilik geçici yerler tahsis edecek, mağduriyetinizi giderecek, havaların ısınması ile birlikte de yeni evlerinizin inşasına başlayacağız” dedi.

ERZURUM 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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