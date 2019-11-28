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Büyükşehir Belediyesi’nden gölet rekoru

İHA

Büyükşehir Belediyesi’nden gölet rekoru

Tarım ve hayvancılık yatırımlarıyla yerel yönetim anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran Erzurum Büyükşehir Belediyesi, gölet yapımında Türkiye rekoru kırdı. Yapımı neredeyse tüm ilçelerde gerçekleştirilen göletlerin sayısı 350’yi bulurken, Oltu ilçesinde ise adeta gölet seferberliği ilan edildi.
Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un diğer ilçelerini olduğu gibi, Oltu’yu da göletlerle donattı. Büyük ve küçükbaş hayvanların su ihtiyaçlarını en kolay yoldan giderebilmeleri için yüzlerce dönümlük araziler üzerinde kurulan göletlere Oltu’da yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin gönüllerinde adeta taht kurdu.
GÖLETLERİN SAYISI 350’YE ULAŞTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’daki yoğun hayvancılık faaliyetleri doğrultusunda ortaya çıkan gölet ihtiyacını karşılamak için seferber olduklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu zamana kadar tüm ilçelerde inşa ettikleri göletlerin sayısının 350’yi bulduğunu açıklayan Başkan Sekmen, Türkiye’de hiçbir belediyenin bu yönde yatırımı olmadığına dikkati çekerek, “Biz gölet yapımında sadece bir ilke imza atmadık, aynı zamanda rekor da kırmış olduk. 5.5 yıl içerisinde Erzurum’un bütün ilçelerine onlarca gölet kazandırdık, hayvancılığımıza nefes aldırdık” diye konuştu.
OLTU’NUN DÖRT BİR YANI DA GÖLETLE DOLDU
Erzurum’un Oltu ilçesinde yapım çalışmaları devam eden göletleri de bir süre önce tamamladıkları bilgisini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Oltu ilçemize bağlı Çengelli, Obayayla, Karataş, Toprakkale, Subatık, Derebaşı, Ballıca, Bahçecik ve Vişneli mahallelerimizdeki göletlerin yapımını da tamamlayarak üreticilerimizin hizmetine sunduk. Böylece il genelinde kurduğumuz göletlerin sayısı 350’ye ulaştı. Erzurum’umuza, hayvancılık sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
OLTULU ÜRETİCİLERİN GÖLET SEVİNCİ
Öte yandan Oltulu üreticiler ise, önceleri meralarda yayılan hayvanlarını sulayabilmek için büyük sıkıntılar çektiklerini hatırlatarak, “Büyükşehir Belediyemizin gölet yatırımları sayesinde su artık ayağımıza kadar geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu göletlerle hayvancılık yapan bizleri büyük bir müşkülden kurtardılar” diye konuştular.

ERZURUM

28 Kasım 2019 Perşembe

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