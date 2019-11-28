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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir’den Mevlid-i Nebi özel programı

İHA

Büyükşehir’den Mevlid-i Nebi özel programı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Mevlidi Nebi Haftası” etkinlikleri kapsamında çok özel bir programa imzasını attı. “Peygamber Efendimizin Örnek Aile Hayatı” konulu program vatandaşlardan büyük ilgi görürken, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun sohbeti ise, adeta can kulağıyla dinlendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında “Peygamber Efendimizin Örnek Aile Hayatı” konulu bir program düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah Resulü’nün örnek aile hayatını anlattı. Dünya Birincisi Hafız Mehmet Bilir’in Kur’an tilavetiyle başlayan programda, seslendirdiği ilahilerle gönüllerde taht kuran Sedat Uçan da, birbirinden güzel ezgilerle programa katılanları adeta mest etti.
MEVLİDİ NEBİ ÖZEL PROGRAMI
Mevlidi Nebi özel programının açılış ve selamlama konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin yaptı. Şahin bu yıl Mevlidi Nebi Haftası’nın “İslam’da Aile” temasıyla kutlandığını hatırlatarak, “Biz de bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi olarak, birbirinden kıymetli konuklarımızın katılımıyla özel bir program organize edelim istedik” dedi.
Konuşmasında ailenin önemine değinen Şahin, “Hepimiz biliyoruz ki; aile demek güven demek, dayanak demek, korunak ve sığınak demektir. Aile vefadır, sadakattir, bağlılıktır, teslimiyettir, sevgidir, samimiyet ve muhabbettir. İşte bu tüm vasıfları üzerinde toplayan, bizler için mükemmel bir örnek olan kişi ise, hiç şüphe yok ki, âlemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimizdir” ifadelerini kullandı.
“İNSANLIĞIN ÖNDERİ SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZDİR”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında, Allah Resulü’nün, insanlığın kurtuluşuna giden yolu göstermekle kalmadığını, aynı zamanda yaşantısı ve özellikle aile hayatıyla da mümtaz örnekler ortaya koyduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, “O, Yüce Mevla’nın Kur’an’da koyduğu ölçüleri bizlere pratik olarak gösterdi. Sevgili Peygamberimiz, gerek peygamberliği döneminde ve gerekse ondan önceki yaşantısında hem aile ve hem de akrabalık ilişkilerinin en güzel örneklerini sundu. Aile ve akrabalık ilişkilerinde en güzeli, en içten davranışları, samimiyeti, ihlası ve muhabbeti bizlere O gösterdi, O öğretti. Kutlu Nebi, vefalı ve sevgi dolu bir eşti. Kutlu Nebi, alçak gönüllü, şefkatli ve sevecen bir babaydı. Allah Resulü, narin ve merhametli bir dede ve insanlığın önderiydi” diye konuştu.
“ALLAH’IN EMRİ, PEYGAMBERİN KAVLİ”
Başkan Sekmen, Türk toplumunda kız istemeye gidilirken bile “Allah’ın emri, Peygamberin kavli” diye bir cümle kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “Yani bu ne demek? Yeni bir ailenin ve yuvanın temelinin sağlam olması demek Kurulan bu yuvanın huzurla ve mutlulukla ayakta kalabilmesi; Allah’ın emirleri ve Peygamberin sünnetine uymaya bağlı demek Mesele işte bu kadar basittir. Yani hayatımızın her alanında olduğu gibi, aile yaşantımızda da Allah’ın emirleri ve bizlere gösterdiği istikamete uymak zorundayız. Ve O’nun Resulü’nün bizzat yaşayarak ortaya koyduğu pratikleri, hayatımıza tatbik etmek durumundayız. İlaveten, Sevgili Peygamberimiz hem öksüz, hem de yetimdi. Ama O kendisini yetiştirenlere karşı dahi vefayı ve iyilikte bulunmayı ihmal etmedi. Eşlerine, çocuklarına hep sıcak ilgiyle yaklaştı, güzellikte bulundu, şefkat ve merhamet abidesi oldu. Aile içi ilişkilerinde hak ve hukuk ölçüsünden hiç şaşmadı. Bizim, eşlerimiz ve çocuklarımız üzerindeki, onların da bizim üzerimizdeki haklarını bizzat hayatında tatbik ederek, göstererek öğretti. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bizler de; ailelerimize karşı O’nun gösterdiği istikamet üzere davranmalıyız. Çocuklarımızın talim ve terbiyesini dini ve ahlaki temeller üzerine oturtmalı ve onları birer pırlanta gibi işlemeliyiz.” Konuşmaların ardından İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamberimizin örnek aile hayatını hadis ve sünnetler ışığında dinleyicilere anlattı.

ERZURUM

28 Kasım 2019 Perşembe

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