Büyükşehir Nuri Pakdil’i unutmadı

Edebiyat dünyasında “Kudüs Şairi” olarak isimlendirilen Nuri Pakdil, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından organize edilen bir programla anıldı.

GazeteciYazar Yusuf Kaplan ve ŞairYazar Arif Ay’ın konuşmacı olarak katıldıkları programda, Pakdil’in edebi yönü, kişiliği ve örnek yaşamı anlatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay ebediyete irtihal eden Kudüs Şairi Nuri Pakdil’i unutmadı. Kültür etkinlikleri kapsamında organize edilen özel bir programla Nuri Pakdil’i yad eden Büyükşehir Belediyesi, GazeteciYazar Yusuf Kaplan ve ŞairYazar Arif Ay’ı da, Erzurum’da konuk etti. Erzurum Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan ve Şair Arif Ay, “Kudüs Şairi” olarak tanınan ve bu tarifin hakkını da ziyadesiyle vermiş olan Nuri Pakdil’in, edebiyatıyla, üslubu ve tarzıyla, fikri, zikri ve hissiyatıyla, Tevhid’e adanmış bir ömrün sahibi olduğunu dile getirdi. Programda, Nuri Pakdil’in sadece bir şiir ustası ve bir edebi şahsiyet değil, onun aynı zamanda Hakk’ı ve hakikati üstün tutma adına verilmiş ömürlük bir mücadelenin sembol ismi olduğuna vurgu yapılırken, merhum şairin, yazmayı bir eylem devrim olarak gördüğü ifade edildi. Pakdil’in, ömrü boyunca sömürmeye ve sömürgeciliğe hep karşı olduğunun anlatıldığı programda, “Onun için emek mukaddes, emek değerli ve emek çok özeldi. Çünkü ona göre emek; hak etmekti, haklı olmaktı” denildi. Nuri Pakdil’in, yazdığı gibi yaşayan ve yaşadığı gibi yazan bir kalem olduğuna işaret eden konuşmacılar Kaplan ve Ay, onun rehberinin Kelamı Kadim, önderinin ise, Kutlu Nebi olduğunu dile getirdi. Özellikle Erzurum’daki şair, yazar ve edebiyat düşkünlerinin büyük ilgi gösterdiği program, Nuri Pakdil’in şiirlerinin okunmasının ardından sona erdi.

ERZURUM 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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