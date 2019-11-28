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Canısı'yı bıçaklayan platonik aşık için ceza ehliyet raporu beklenecek

DHA

ERZURUM'da çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı Toktay'ı (19), 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan Murat Yıldırım'ın (30) tutuklu yargılandığı davanın 3'üncü duruşması yapıldı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Murat Yıldırım'la ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek cezai ehliyetinin olup olmadığına dair raporun beklenmesi için duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.
Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a ilgi duymaya başladı. Cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" mesajları gönderen Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.
'KORKARAK YÜRÜMEK İSTEMİYORUM'
Saldırgan Murat Yıldırım'a verilen cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor sonrası tahliye olacağından korkan Canısı Toktay, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Canısı Toktay, "Aynı iş yerinde çalıştığım bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gön önce iş yerini silahla bastı. Olay günü tekrardan iş yerime gelip beni 3 yerimden bıçakladı. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlanacağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" dedi.
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİLER
Canısı Toktay'ın destek çağrısı karşılık buldu. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Canısı Toktay, annesi Ayşe ile babası Harun Toktay ile tutuklu sanık Murat Yıldırım ile avukatlar katıldı. Canısı Toktay, verdiği ifadede sanık Murat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı da eksikliklerin tamamlanmasını ve Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Canısı Toktay'ın avukatları da Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isterken, sanık avukatı dosya kapsamında delillerin toplandığını ve Yıldırım'ın kaçma şüphesi bulunmadığından tahliye edilmesini talep etti.
Duruşmayı izleyen Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ise Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına davaya katılma talebinde bulundu. Savcı, suçtan doğrudan zarar görmeme ve komisyonun tüzel kişiliğinin bulunmamasından dolayı davaya katılma talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti ara kararında, Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonunun suçtan doğrudan zarar görmemesi ve tüzel kişiliğinin bulunmamasından dolayı davaya katılma taleplerini kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, Murat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan sanığın cezai ehliyeti olup olmadığına dair raporun beklenmesi için duruşmanın 20 Şubat 2020'ye ertelenmesine karar verdi. 
Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, davaya Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak katılma talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Göğebakan, "Avukatlık Kanunun 76'ncı maddesi gereğince insan haklarını korumak ve savunmak adına yasal yükümlülüklerimiz var. Bunu davaya katılma yoluyla koruyup savunamayacaksak nasıl savunacağımızı merak ediyoruz. Yani pankart açarak mı biz savunacağız. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddelerince katılma durumu düzenleniyor. Buradan bütün siyasilere, siyasal iktidara ve yasa koyuculara çağrım var. CMK'nın 237 ve 247. maddesinin ivedilikle değiştirilmesi talebimiz var. Bu tür katılma taleplerimizin kabul edilmesinde yarar var" diye konuştu. 
Bu arada sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine adliye önüne gelenler Canısı Toktay'a destek verdi. FOTOĞRAF

ERZURUM

28 Kasım 2019 Perşembe

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