Başkent’te geleceğin projeleri konuşuldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bir dizi görüşme ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Başkent ziyareti kapsamında Rektör Çomaklı’ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile ATA Teknokent Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman eşlik etti.

Atatürk Üniversitesinde hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projelere yönelik Başkentte önemli görüşmeler gerçekleştiren Rektör Çomaklı ile beraberindeki heyet, ilk olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde başlatılan Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesine yönelik atılan adımların uzay ve savunma sanayi adına büyük önem arz ettiğini söyleyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak ilgili fakültelerde akademisyenlerin ve öğrencilerin sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra, Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi ve ATA TEKNOKENT iş birlikleriyle gerçekleştirilen projelerle Milli Teknoloji Hamlesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Daha sonra ise Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’i makamında ziyaret eden Rektör Çomaklı, İsmail Demir ile çeşitli konularda istişarede bulundu. Atatürk Üniversitesinin Değişim ve Dönüşüm Vizyonu kapsamında ortaya çıkan savunma sanayii odaklı çalışma alanlarına yoğunlaştıklarını dile getiren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin, ülkemizin “yerli ve milli” teknoloji hamlesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini yineleyerek, bunun sonucunda ise dünyanın önde gelen 8 sıralama kuruluşunun yayımladığı raporlar doğrultusunda 8 alanda ilk 500’e girme başarısı gösterdiğini vurguladı.

Başkent gezisine ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün’ü ziyaretiyle devam Rektör Prof. Dr. Çomaklı, ASELSAN’ın milli teknoloji ve savunma sanayi anlamında Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisi olduğuna işaret ederek, Atatürk Üniversitesinin de Yeni Nesil Üniversite kavramıyla ASELSAN’ın çalışmalarını örnek aldığını ve bu alanda geliştirilen projelere hız verdiğini kaydetti.

Çomaklı: “Yeni Nesil kavramı, mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade etmekte. Dünyada yükseköğretim alanında uzun süredir başlamış olan bir büyük dönüşüm bu kavramla tanımlanmaya başlandı. Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra, ister üniversitesanayi iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı, isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversiteler artık benimsenen bu yeni anlayışla topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleniyor” ifadelerini kullandı.

Günün son ziyaretini Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile bir araya gelerek değerlendiren Rektör Çomaklı, Coşkun’a Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında bilgi verdi.

DAG’ın 3150 metrede yer alması sebebiyle hava şartlarını yakından takip ettiklerini belirten Rektör Çomaklı, Gözlemevinin bilimsel çalışmalara başladıktan sonra yüksek verim elde edilebilmesi için Meteoroloji İl Müdürlüğü ile sürekli iletişimde ve iş birliği içinde olacaklarının altını çizdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerdeki çeşitliliğin ve sektörlere sağladığı faydaların katma değere dönüştüğü aktaran Rektör Çomaklı, gelişen teknolojik düzene hızlı bir şekilde adapte olan ve vatandaşları anında bilgilendirerek çeşitli olumsuzlukların önüne geçen böylesine önemli bir kurumun çalışmalarının dikkat çektiğini belirterek, misafirperverliği ve çalışmalarından dolayı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’a teşekkür etti.

ERZURUM 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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