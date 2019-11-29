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Aydemir’den vefa çağrısı Aydemir: ‘Ulaştırmada altın çağı yaşıyoruz’ Aydemir’den Erzurum ...

İHA

Aydemir’den vefa çağrısı Aydemir: ‘Ulaştırmada altın çağı yaşıyoruz’ Aydemir’den Erzurum Havalimanına isim önerisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, diğer sektörlerde olduğu gibi, Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme alanında da altın çağını yaşadığına işaret ederek, ‘Ulaştırma Bakanlığı bizi ifade ediyor; AK hizmetin berraklığını, netliğini ifade ediyor. ‘ dedi.
Aydemir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa gösterilmesi vurgusunda bulunarak Erzurum Havalimanına Cumhurbaşkanının isminin verilmesini önerdi.
AYDEMİR ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE KONUŞTU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Bakanlığa yönelik tespit, öngörü ve tanımlamalarını paylaşan Milletvekili Aydemir, Ulaştırma hizmetlerinin önemini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayıtlarıyla vurguladı.
ULAŞTIRMA HİZMETLERİNİN ÖNEMİ
Ulaştırma Bakanlığının bin sayfalık bir kitapla hizmetlerini aktardığı, bunun tarihi bir delil olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bin sayfalık şeref varakamız, her sayfasında bizi anlatan, ak anlayışı anlatan hizmetler var, yatırımlar var. Bunlarla iftihar ediyoruz. Bakanım, ben size teşekkür ediyorum böyle bir çalışma yaptığınız için. Sayfayı açtığınızda hemen en başta şöyle bir ifade var: “Ekonomik hayatın faaliyet ve canlılığı ancak ulaştırma vasıtalarının, yolların, trenlerin, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır.” İmza: Mustafa Kemal Atatürk. ‘ dedi.
CUMHURBAŞKANI’NIN AK DÖNEM TARİFİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK dönemi tarif eden kaydını paylaşan Milletvekili Aydemir,
“Ve bir zirve isim, bir doruk lider, o da şöyle bir kayıt düşüyor, diyor ki: “Türkiye olarak son on yedi yılda hemen her alanda tarihî nitelikte reformlara, rekorlara imza attık. Eğitime eğilirken sağlığı; ulaşıma önem verirken tarımı, turizmi, üretimi asla ikinci plana itmedik. Kümülatif bir anlayışla hiçbir sektörü dışlamadan ülkemizi topyekûn kalkındırmanın çabası içinde olduk.” Ulaştırma Bakanlığı bizi ifade ediyor; ak hizmetin berraklığını, netliğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu kadroyla iftihar edelim, hepimiz edelim, sadece iktidar cenahı değil; bu vatana mensubiyet duygusu besleyen herkes iftihar edecek. ‘diye konuştu.
AYDEMİR’DEN CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU
Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, şunu altını çiziyorum; Ulaştırma Bakanlığı bağlamında, diğer bakanlıklarda da altını çizerek söyledim: Allah’ın izniyle, Cenabı Hak bizim önümüzü çok daha açacak ve bu Bakanlık vasıtasıyla yine insanlarımıza, size hizmetler getireceğiz, hayatı kolaylaştıracağız bugüne kadar olduğu gibi. Cumhur İttifakı bunu ifade ediyor. Bizim yani Cumhur İttifakı’nın öbür paydaşı, Milliyetçi Hareket Partisi de bu kıvamda bizimle beraber, onlara da bu vesileyle minnettarlığımı ayrıca ifade ediyorum.’dedi.
AYDEMİR’DEN İSİM ÖNERİSİ
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa gösterilmesi vurgusunda bulunarak Erzurum Havalimanına ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ isminin verilmesini önerdi.
CUMHURBAŞKANIMIZA VEFA
Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’a hakikaten AK Parti’nin yaptığı hizmetler bütün bir cumhuriyet tarihinde yapılanların fevkinde oldu. Bunun altındaki imzanın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da milletimiz biliyor. Ben de milleti temsil eden, milleti ifade eden birisi olarak sizden bir istirhamda bulunuyorum. Erzurum Havalimanına isim verilmedi bugüne kadar. Hiçbir Havalimanında da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi yok. Mutlaka ama mutlaka bizim havalimanımızın adı “Recep Tayyip Erdoğan Havalimanı” olsun diye teklifte bulunuyorum. Bunu yaparsanız Erzurum’u memnun edersiniz. ‘ dedi.

ERZURUM

29 Kasım 2019 Cuma

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