AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ovit Tüneli’nin yalnız bölge için değil ülke için bir vizyon ve tarihi yatırım olduğuna işaret ederek, Kırık Tünelinin projenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve mutlaka gerçekleştirileceğini belirtti.

AYDEMİR’DEN KIRIK TÜNELİ ELEŞTİRİSİNE TEPKİ

Milletvekili Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde, muhalefet partisine mensup bir milletvekilinin Kırık Tüneli için “Günde üç beş arabanın geçeceği yol.” sözlerine tepki göstererek, ‘Kırık Tüneli, Ovit’i fonksiyonel hâle getirecek bir tünel, mutlaka yapılması lazımdır’ dedi.

MUHALEFETİN YAKLAŞIMI

Muhalefet milletvekillerinin Bakanlığa yönelik eleştirilerine cevap veren Milletvekili Aydemir,

Bir muhalefet milletvekilinin “Bakanlığınız Erzurum Aşkaleİspir Devlet yolu için 940 milyonluk davet usulüyle bir çağrı yapıyor. Şimdi siz belki de saatte birkaç arabanın geçtiği bir güzergâha 948 milyon lira para ayırabiliyorsunuz ama İstanbul’da 490 bin kişinin kullanacağı bir metro inşaatı ve 2020 yılında bitecek olan şehir hastanesiyle ilgili bir ödenek ayırmıyorsunuz.” sözlerini hatırlattı.

‘ALLAH HAYINA MAL VERMEZ’

Muhalefetin yaklaşımını eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi arkadaşlar, hasetlik çok kötü bir hususiyet. Ben ısrarla, her zaman altını çizerek, vulgarize ederek anlattım. Bakın, bu defa kalıcı olsun diye, hasetliği kafamızdan atalım diye bir örnekle anlatacağım. Bir evladımız başarıyı çok istiyor ama başarıyı şuna endekslemiş: “Başkası aşağı düşsün, ben onun önüne çıkayım.” Hocası bunu görmüş, “Buna hâl diliyle durumu özetleyeyim.” demiş, çağırmış tahtaya. 2 tane düz çizgi çizmiş, “Evladım, bu çizgilerden biri senin, biri benim. Sen beni geçmek istersen bu çizgileri ne hâle getirirsin?” demiş. Çocuk hemen silgiyi almış, öğretmeninin çizgisini silmiş. Bu bir bakıma bugünkü muhalif anlayışı ifade ediyor. Öğretmen tabii ona öğretiyor, diyor ki: “Evladım, bak, bunun bir başka yolu daha var. Üstelik çok bereket de getirir bu yol. Senin çizgini uzatırsan benimki geride kalır.” İşte, başlarken söyledim ya Allah hayına mal vermez. Ne yapacağız? Çalışacağız ki, biz gayret koyacağız ki öne geçebilelim. “ ifadesiyle cevap verdi.

AYDEMİR: ‘KINIYORUM BEN BUNU, ÇOK AYIP BİR ŞEY’

Bir diğer muhalefet milletvekilinin Ovit ve bu bağlamda kaydedilen Kırık Tüneli yatırımına yaptığı eleştiriye tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Bilse, Türkiye hakikatlerini bilse, ülke gerçeklerini bilse, geçmişe projekte olsa, tarihimizi bilse; oranın Ovit’le bağlantısı olacağını, Karadeniz’i Palandöken’e bağlayacağını, dahası Karadeniz’i Güneydoğu’ya bağlayacağını bilirdi, İpek Yolu hakikatinden haberdar olurdu. Bilmediği için böyle sığ bakıyor ve “Günde üç beş arabanın geçeceği yol.” diye muaheze ediyor. Kınıyorum ben bunu, çok ayıp bir şey. Keşke buna buradaki hakşinas kardeşlerim de tepki verselerdi. Böyle bir şey olur mu?’ kaydını düştü. Milletvekili Aydemir, ‘İstanbul’a da isteyelim, eyvallah; ben ona hiçbir şey demem ama öbür tarafı yok etmek gibi bir yaklaşım olabilir? Kırık Tüneli, Ovit’i fonksiyonel hâle getirecek bir tünel, yapılması lazım; dört gözle herkes bunu bekliyor. ‘ dedi.

WİKİPEDİA OLAYI

Konuşmasında Wikipedia’nın yasaklanmasıyla ilgili olarak yapılan spekülasyonlara cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Bakan Mustafa Varank bu mevzuyu çok tafsilatlı, ayrıntılı izah etti.

Yani biz yasaklama meraklısı mıyız? Ne yapıyor Wikipedia? Bu ülkeye iftira ediyor. Bu sanal zeminin editörleri var, bir yanlış bilgi varsa o editörler çıkıp onu düzeltiyor ama düzelttiği an Wikipedia’nın editörleri yani onay görmüş editörleri bunu düzeltince bu defa Wikipedia ne yapıyor? Türkiye’nin aleyhinde bir duruşları var ya, o editörlerin yetkilerini yok ediyor. ‘hatırlatmasını yaptı.

PAYLAN’A SERT TEPKİ: ‘İYİ Kİ KRİZ OLDU DENİLİR Mİ?’

HDP Milletvekili Garo Paylan’ın ‘Ekonomik krizin tek bir faydası oldu, size söyleyeyim. Evet, vatandaşlarımızı işsiz yaptı, aşsız yaptı, yoksulluğa götürdü ama tek bir faydası oldu şükür ki Kanal İstanbul’u yapamadınız. ‘ sözlerine sert tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Sabahleyin “İyi ki kriz oldu.” dedin. Aslında bilinçaltını koyuyor orta yere. “İyi ki kriz oldu.” diyor ya. “Kriz oldu da Kanal İstanbul yapılmadı.” diyor. Hep söylüyorum: Zihin haritasını temizleyin. Bin defa söyledik şurada, şu zeminde her konuşmamda söyledim: Yani krizin ya da bu ülkenin zora girmesini temsil eden bir anlayışı ben ne yaparım? O yüzden de, söylüyorum, ben şunu söylüyorum ki: ‘Allah dağına göre kar verir, bunu hepimiz biliriz. Sizi bu boydan yukarı çıkarmaz, vermez o fırsatı çünkü iyiniyetli değilsiniz çünkü hesabınız kitabınız bu milletin faydasına değil. Ben genelleme yapmıyorum, bu anlayışı söylüyorum arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın, şu zihniyet için söylüyorum ben, böyle bir şey olur mu? “İyi ki kriz oldu.” denilir mi? dedi. ‘

