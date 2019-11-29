ETÜ’den Beygu’ya vefa

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Kulübü, Erzurum’un yetiştirdiği kıymetli tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu’yu anma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının onur konuğu, Beygu’nun torunu Süha Oğuzertem’di.

Türkiye’nin tanınmış edebiyatçılarından Oğuzertem, 1943’te Erzurum’dan ayrılan Beygu ailesinin bir üyesi olarak, yıllar sonra ETÜ’de dedesi hakkında duygu dolu bir konuşma yaptı. Toplantıya şehirdeki çeşitli derneklerin temsilcileri de iştirak etti.

Bir süre önce yine Erzurum’un bir diğer kıymetli evladı olan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nu anma toplantısı gerçekleştiren ETÜ’nün bu tür faaliyetleri, gerek şehirde gerekse öğrenciler arasında takdirle karşılandı.

ERZURUM 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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