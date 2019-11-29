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Adalet Bakanı Gül: "Birçok Hukuk Fakültesinin kapatılacağına ya da kontenjanlarını dolduramayacağına ...

İHA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, YÖK ile yapılan anlaşma ile Hukuk Fakültelerine giriş başarı oranının 125 bine yükseltilmesinden dolayı gelecek yıl yapılacak olan üniversitesi sınavında birçok Hukuk Fakültesinin kapatılacağını ya da kontenjanı dolduramayacağını söyledi. Gül, ayrıca Birinci Yargı Paketiyle kanunlaşan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının nitelikli hukukçu sorununu çözeceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Gül: "Birçok Hukuk Fakültesinin kapatılacağına ya da kontenjanlarını dolduramayacağına inanıyorum”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, YÖK ile yapılan anlaşma ile Hukuk Fakültelerine giriş başarı oranının 125 bine yükseltilmesinden dolayı gelecek yıl yapılacak olan üniversitesi sınavında birçok Hukuk Fakültesinin kapatılacağını ya da kontenjanı dolduramayacağını söyledi. Gül, ayrıca Birinci Yargı Paketiyle kanunlaşan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının nitelikli hukukçu sorununu çözeceğini ifade etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Palandöken’deki bir otelde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usullerine İlişkin Seminere katıldı. Gül ardından Bölge Değerlendirme toplantısında Hakimler ve Savcılarla bir araya geldi.
Gül burada yaptığı konuşmasında, Birinci Yargı Paketinin her kesimin teveccühünü kazandığını ifade ederek, "Birinci Yargı Paketi Yargı Reformu açıklandı ve meclisimizde geçen ay kanunlaştı. Yargıda milat olarak gördüğümüz sürecin henüz başındayız. Bu konuda ki somut adımları atmaya devam edeceğiz. Çok önemli bir adım olarak ilk paketin çıkması tüm hukuk aleminde ve vatandaşlarımızda çok olumlu yansımalarının bulunması çok önemlidir. Elbette bu paketin uygulanmasını bazı kısımları 1 Ocaktan itibaren yürürlüğe girecektir. Paket girince öyle hemen bütün sorunlar çözüldü olmuyor. Bu bir iradenin ortaya konmasında önemli bir evresidir. Ancak bu konuda her türü çalışmayı hem yasama hem yürütme hem yargı olarak hep birlikte tüm paydaşlar olarak ancak başarıya ulaştırabiliriz. Bu pakette ifade özgürlüğü genişletildi, özgürlük alanları daha da güçlendirildi. Soruşturma aşamasına azami süre getirilerek bu konuda kişi hürriyeti genişletildi. Ceza muhakemesini sadeleştiren hızlandırılan usuller getirildi. Suç mağdurlarının korunması ve desteklenmesi için özel düzenlemeler yapıldı. Burada temel yaklaşım olarak ta muhakemenin önemli bir evresi olan soruşturma aşamasında tüm delilerin toplanması ve ilk düğmenin doğru iliklenmesi adına çok önemli adımlar atılmıştır” dedi.
Bakan Gül, Hukuk Fakültelerinin üniversitelere giriş sınavındaki başarı oranının 125 bine yükseltilmesinin gelecek yıl bir çok Hukuk Fakültesinin kapanmasına sebep olacağını belirterek, "Nitelikli hukukçu sorunun olduğu bir gerçektir. Artan hukuk fakülteli ancak buna oranla oluşmayan hukukçu akademisyen ihtiyacı ve nitelikli hukukçu sorunu temel mesellerimizden birisidir. Mesleğe girmeden önce bir 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı' getirme çok önemli bir adım oldu ve bu kanunlaştı. Bir diğer düzenleme de YÖK ile yaptığımız yazışmada. Yargı Reformu açıklanır açıklanmaz ilk yazımızı YÖK’e yazdık. Hukuk Fakültelerine giriş başarı oranı 190 bin hukuk fakültelerine yakışmayan bir orandır. Bunun yükseltilmesi lazımdır dedik ve esasen biz 100 bine ısrar ettik ama ilk etapta 125 bine yükseltildi. Birçok Hukuk Fakültesinin kapatılacağına ya da kontenjanlarını dolduramayacağına inanıyorum. Bunu 2020 sınavında daha nitelikli daha yüksek puan alanların Hukuk Fakültelerine gireceğine şahit olacağımızı düşünüyoruz. Bu başarı puanın daha yukarı çıkması elbette takibimizde olacaktır” ifadelerini kullandı.
Bakan Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısının ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

ERZURUM

29 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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