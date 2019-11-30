Hastalığı nedeniyle maça gidemedi, taraftar evinin önüne geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hastalığı nedeniyle maça gidemedi, taraftar evinin önüne geldi

DHA

ERZURUMSPOR taraftarı olan ve lösemi tedavisi gördüğü için maça gidemeyen Suat Karaköse (45) için bir grup taraftar evinin önüne geldi. Karaköse´ye destek olmak için toplanan taraftar grubu arkadaşları için meşaleler yakıp, marşlar söyledi. Ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Karaköse, "Arkadaşlar bu soğuk gecede benim gönlümü ısıttılar. Allah hepsinden razı olsun. Maçlara gitmeyi çok istiyorum ama tedavim devam ettiği için doktorlar izin vermiyor. Evimin önünde izlediğim tribün şov bana iyi geldi" diye konuştu.
Merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Suat Karaköse  kısa bir süre önce lösemi tedavisi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle doktorların dışarı çıkmasına izin vermediği Karaköse hafta sonu izinli olarak gittiği evinde tribün arkadaşlarının sürprizi ile karşılaştı. Karaköse'nin gönül verdiği mavi-beyaz formayla süslediği evinin önüne otobüslerle gelen Dadaşlar Grubu, ellerindeki meşaleleri yakıp tek bir ağızdan marşlar söyledi. 'Geçmiş olsun abi' diye tezahürat yapan taraftaralar Karaköse'nin evinin önünü edata tribüne çevirdi. Sokağa çıkan mahalle halkı gençlerin tezahüratlarını izleyip onları alkışlayarak yaptıkları bu örnek ziyaretten dolayı tebrik etti.
'ARKADAŞLAR BU SOĞUK GECEDE GÖNLÜMÜ ISITTILAR'
Fanatik bir Erzurumspor taraftarı olan Suat Karaköse, tribün arkadaşlarının sesini duyunca balkona çıktı. Evinin önünü dolduran taraftarları el sallayarak selamlayan Karaköse büyük bir sevinç yaşadı. Tribün arkadaşlarının bu anlamlı ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Karaköse, "Arkadaşlar bu soğuk gecede benim gönlümü ısıttılar. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Maçlara gitmeyi çok istiyorum ama tedavim devam ettiği için doktorlar izin vermiyor. Evimin önünde izlediğim tribün şov bana iyi geldi. İnşallah kısa sürede iyileşip tekrar tribündeki yerimi alarak bu yıl da BB Erzurumspor'un şampiyonluğunu hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu.
Mavi-Beyazlı ekibin Dadaşlar Grubu Tribün Lideri Zafer Lömenler, "İhtiyar Dadaşlar temsilciliğinden Suat ağabeyimiz rahatsızlığı nedeniyle içerde ve deplasmanda oynadığımız maçlara gelemiyordu. Kendisinin Erzurumspor'u ne kadar serdiğini biliyoruz. Ona hem moral hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere ziyarete geldik. Umarım tez zamanda iyileşir ve yeniden aramıza döner" dedi
Suat Karaköse'nin ağabeyi Vedat Karaköse de, "Ağabeyimin durumu şu an çok iyi. İnşallah en kısa sürede düzelecek ve yeniden aramıza katılacak. Bu ziyaret kendisine çok büyük bir moral oldu. Dadaşlar Grubu'na teşekkür ediyorum. Ağabeyim fanatikten öte bir Erzurumsporlu. Kısa sürede tribündeki yerini alacaktır" diye konuştu
SAÇLARINI KAZITTILAR
Suat Karaköse'nin hastalığı nedeniyle bir grup Erzurumspor taraftarı saçlarını kazıttı. Onlardan biri olan Erdal Alan ise, "Arkadaşımızın kafasında saç çıkana kadar biz de saçımızı keseceğiz. Onu çok seviyoruz. Tek isteğimiz kısa sürede aramıza katılması. Kendisine acil şifalar diliyoruz. O bizim yanımıza gelemediği için biz onun yanına geleceğiz" dedi.FOTOĞRAF

ERZURUM

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

En popüler göğüs estetiği çeşitleri
YEREL HABERLER En popüler göğüs estetiği çeşitleri
Kemiklere zarar veren besinlere dikkat
YEREL HABERLER Kemiklere zarar veren besinlere dikkat
Göz çevresi ışık dolgusu ile gençleşiyor
YEREL HABERLER Göz çevresi ışık dolgusu ile gençleşiyor
Adalet Bakanı Gül: "Birçok Hukuk Fakültesinin kapatılacağına ya da kontenjanlarını dolduramayacağına inanıyorum”
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: "Birçok Hukuk Fakültesinin ...
Bakan Varank’ın şahitliğinde imza attılar Erzurum - Konya Kardeşliği
YEREL HABERLER Bakan Varank’ın şahitliğinde imza attılar Erzurum - ...
Bakan Gül: O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır
YEREL HABERLER Bakan Gül: O eve yazılan yazı, hepimizin evine ...
Adalet Bakanı Gül: “İzmir’de o eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır”
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: “İzmir’de o eve yazılan yazı ...
ETÜ Projelerini başkente taşıdı
YEREL HABERLER ETÜ Projelerini başkente taşıdı
ETÜ’den Beygu’ya vefa
YEREL HABERLER ETÜ’den Beygu’ya vefa
Milletvekili Aydemir: ‘ Allah dağına göre kar verir’ Aydemir’den Kırık Tüneli vurgusu Aydemir’den Paylan’a tepki
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘ Allah dağına göre kar ...
Türk Hukuk Enstitüsü Canısı dosyasının yakın takipçisi
YEREL HABERLER Türk Hukuk Enstitüsü Canısı dosyasının yakın ...
Erzurumlu sporcular Naim’e koştu
YEREL HABERLER Erzurumlu sporcular Naim’e koştu
Aydemir’den vefa çağrısı Aydemir: ‘Ulaştırmada altın çağı yaşıyoruz’ Aydemir’den Erzurum Havalimanına isim önerisi
YEREL HABERLER Aydemir’den vefa çağrısı Aydemir: ‘Ulaştırmada altın ...
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini ...
Başkent’te geleceğin projeleri konuşuldu
YEREL HABERLER Başkent’te geleceğin projeleri konuşuldu
Badmintona taze kan
YEREL HABERLER Badmintona taze kan
Yüz çevresi kırışıklıklarına dikkat
YEREL HABERLER Yüz çevresi kırışıklıklarına dikkat
Saç köklerinizi kaybetmeden saç ekimi
YEREL HABERLER Saç köklerinizi kaybetmeden saç ekimi
Büyük göğüs birçok ağrıya sebep oluyor
YEREL HABERLER Büyük göğüs birçok ağrıya sebep oluyor
Beyaz gelinliğini giyen Palandöken yeni sezona gün sayıyor
YEREL HABERLER Beyaz gelinliğini giyen Palandöken yeni sezona gün ...
Üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşır kafe
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşır kafe
İspir’de 3 ev ve 6 ahır yandı
YEREL HABERLER İspir’de 3 ev ve 6 ahır yandı
Köyde çıkan yangında 3 ev ve 6 ahır kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Köyde çıkan yangında 3 ev ve 6 ahır kullanılamaz hale ...
Palandöken'de kar yağışı beklentisi
YEREL HABERLER Palandöken'de kar yağışı beklentisi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X