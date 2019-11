Dudak dolgusu hakkında merak edilen her şey

Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran, dudak dolgusu hakkında önemli bilgiler verdi.

Dudak dolgusu için, kalıcı ya da yarı kalıcı dolguları önermediğini söyleyen Dr. Meltem Ayran, Hyaluronkasit bazlı dolguların ideal olduğunu söyledi. Dr. Ayran, “Hyaluronikasit kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutma kabiliyetine sahiptir. Bu hyaluronikasitin olduğu yeri çok güzel bir şekilde nemlendirdiğinin kanıtıdır aynı zamanda. Diyelim ki dolgu yaptırdınız ve memnun değilsiniz, hiç üzülmeyin! Hyaluronidaz bir enzimdir ve dolgunun antidotudur, dolguyu eritmek mümkün” dedi.

Her sanatçının olduğu gibi her doktorun da ayrı bir tekniği ve formülleri olacağını anlatan Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran, “Tıpkı Monet' nin ya da Rembrandt' ın olduğu gibi sanatçıların renk seçimleri, fırça darbeleri kendi imzalarını taşıyacaktır. Bir hekimde yaptığı dolgu ve teknik seçimleriyle sizde size özel bir sonuç oluşturacaktır.” diye konuştu.

Dr. Ayran şöyle devam etti : “Ben kendi pratiğimde her hastaya farklı teknik uyguluyorum. 'Russian lip', 'Frenchlip' diye bilinen teknikleri kullandığım gibi iğne korkusu olanlarda kanül kullanıyorum ve en önemlisi de yüz oranları ile uyumlu bir dudak formu oluşturmaya özen gösteriyorum."

Konu güzellik ile ilgili olsa da 'insan sağlığını ilgilendiren bir konu olduğu için hekim olmayan kişilere kesinlikle güvenilmemesi gerektiğinin üzerinde duran Dr. Ayran, bu konuyla ilgili birçok komplikasyon ve yanlış uygulamalarla karşılaştıklarını ve insanların kampanyalara ve indirimlere aldanmadan bu işler için tecrübeli hekimlere başvurulması gerektiğinin üzerinde durdu. Uygulama sırasında, damar tıkanıklıklarından, alerjilere ve injeksiyonla ilgili tüm komplikasyonların olabileceğini söyleyen Dr. Ayran, bu durumları ancak bir hekimin yönetebileceğini belirtti.

Dr. Ayran, daha sonra şunları söyledi; “İnsanlar dudak dolgusu uygulamaların da en çok, çok abartılı ve ördek gibi dudaklara sahip olmaktan çekiniyorlar. Doğru teşhis ve uygulamayla böyle bir riskin olmadığını da belirtebiliriz. FDA( Food and Drug Administration) onaylı dudak dolgularının kalıcılığı 612 ay arasında kişinin metabolizmasına göre değişkenlik gösterir.

Kanama ve morluk olmaması için hangi tedbirler alınabilir?

10 gün öncesinden kan sulandırıcı özellikte ilaçların kesilmelidir, ağrı kesiciler(ibubrufen..) gibi...,E vitamini, balık yağı,alkol kullanımını bırakmak gerekir. 23 gün öncesinden arnica tb/granül kullanımı daha sonra oluşabilecek morluk riskini azaltır ve uygulamadan sonra da 23 gün devam etmekte fayda vardır. Herpes infeksiyonu geçirmiş kişilerin enfeksiyon tekrar etmesin diye 23 gün önceden doktorlarıyla konuşup ilaçlarına başlamalarında fayda vardır. İnjeksiyondan sonra 24 saat içinde spor yapılmaması tavsiye edilir.”

