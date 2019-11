Adalet Bakanı Gül’den Büyükşehir’e ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Başkan Mehmet Sekmen’le makamda bir araya gelen Adalet Bakanı Gül, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Türkiye’nin belli başlı istinaf merkezlerinden birisi olan Erzurum’daki Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, temaslarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti. Bakan Gül, ziyarette Başkan Mehmet Sekmen’e kentte hayata geçen yatırımlardan ötürü teşekkür etti. Bakan Gül, “Erzurum’da olmaktan bahtiyarım. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde de Başkanımızın büyük bir oy oranıyla seçilmesi bizim için oldukça anlamlı. Mehmet Sekmen Başkanımız çok tecrübeli bir başkandır. O ilk günkü heyecanını halen daha yüreğinde taşır. Başkanımıza başarılar diliyorum. Erzurum çok özel bir şehirdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde de Erzurum’un yeri çok farklıdır. Erzurum bir tarih şehridir. Dadaşlar deyince akan sular durur. Erzurum bizlere her daim fedakârlık yapan aziz bir şehirdir” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, Erzurum’daki proje ve yatırımlar hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunduğu ziyarette Adalet Bakanı Gül, şehrin sürekli gelişim kaydediyor olmasından dolayı da duyduğu mutluluğu ifade etti.

BAŞKAN SEKMEN: “HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Başkan Mehmet Sekmen de, Türkiye’nin her türlü olumsuzluk, kriz, kaos ve karmaşanın üstesinden birlik ve beraberlikle geldiğinin altını çizerek, “Birlikte omuz omuza, şehirlerimizi geliştirecek, büyütecek ve 2023 hedeflerimize hep beraber ulaşacağız. Bugün Türkiye’nin sayılı yargı merkezlerinden birisi olan Erzurum’u, bizler de her alanda geliştirmenin ve bir cazibe merkezi haline getirmenin mücadelesini veriyoruz” dedi.

