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Varda Sky Team takımından mini roket gösterisi

İHA

Geçtiğimiz yıl İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜRKSAT işbirliği ile düzenlen ve Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olma özelliğini taşıyan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki model uydu yarışmasına katılmış ve Türkiye 4. sü olan Varda SkyTeam kampüs alanı içerisinde model roket fırlatma etkinliği düzenledi.

Varda Sky Team takımından mini roket gösterisi

Geçtiğimiz yıl İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜRKSAT işbirliği ile düzenlen ve Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olma özelliğini taşıyan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ndeki model uydu yarışmasına katılmış ve Türkiye 4. sü olan Varda SkyTeam kampüs alanı içerisinde model roket fırlatma etkinliği düzenledi.
Etkinliğe; ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Soysal, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Varda Sky Team danışmanı Doç. Dr. Nur Hüseyin KAPLAN ve mühendis adayı olan Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.
Rektör ve Rektör Yardımcılarımızın yanı sıra misafir öğretmenlerin fırlatma sistemini aktive ederek belirlenen irtifaya fırlatılan model roketlerin başarılı bir şekilde paraşütlerini açarak yere inmeleri öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından etkinlik sona erdi.

ERZURUM

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:40
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  • İKİNDİ 14:36
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  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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