Varda Sky Team takımından mini roket gösterisi

Geçtiğimiz yıl İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜRKSAT işbirliği ile düzenlen ve Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olma özelliğini taşıyan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ndeki model uydu yarışmasına katılmış ve Türkiye 4. sü olan Varda SkyTeam kampüs alanı içerisinde model roket fırlatma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe; ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Soysal, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Varda Sky Team danışmanı Doç. Dr. Nur Hüseyin KAPLAN ve mühendis adayı olan Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.

Rektör ve Rektör Yardımcılarımızın yanı sıra misafir öğretmenlerin fırlatma sistemini aktive ederek belirlenen irtifaya fırlatılan model roketlerin başarılı bir şekilde paraşütlerini açarak yere inmeleri öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından etkinlik sona erdi.

ERZURUM 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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