Atatürk Üniversitesi’nde uygulamalı ve soyut matematik çalıştayı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen, uluslararası katılımlı Uygulamalı ve Soyut Matematik Çalıştayı (Matematik Uygulamaları Üzerine Workshop 2019) Fen Fakültesi Matematik Bölümü amfisinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış programına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İran Bonap Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hossein Piri, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kazaz, Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kopuzlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bonap Üniversitesi Rektörü Piri, Dekan Kazaz ve Bölüm Başkanı Kopuzlu’nun gerçekleştirdikleri açılış konuşmalarının ardından salondaki konuklara seslenen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, çalıştaya katılmak için Atatürk Üniversitesine gelen bilim insanlarına teşekkür etti.

“Matematik İnsanlık Tarihinin En Eski Bilimlerinden Biridir”

Galileo’nun “matematik hayatımızda her anlamda bir harita görevi görmektedir” sözüyle konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, matematik olmadan en basit anlamda bile hayatımızı idame ettirmemizin çok zor olacağını söyledi.

Rektör Çomaklı: “Kâinata hâkim olan dildir matematik. Bu sebeple insanoğlu bu dili daha iyi anlamak ve öğrenmek için tarih boyu çaba göstermiştir. Bu dile önem veren ve daha iyi anlamak için çalışan medeniyetlerin gerek geçmiş zamanlarda gerekse günümüzde birçok alanda daha ileri gittikleri bilinen bir gerçektir. İslâm felsefesinin tarihi gelişiminin ilk dönemlerinden itibaren Muhammet İbni Musa alHarazmi, Ömer Hayyam, Nasireddin AlTusi, Cemşit, AlKaşi, Ali Kuşçu, Battani, ElBiruni gibi büyük matematikçiler yetişmiş, İslâm medeniyetine yön verenler böylece Allah’ın yarattığı âlemin sırlarını anlayıp, yorumlayabilme imkânına kavuşmuştur” şeklinde konuştu.

Matematiğin, modern bilimin anahtar girdisi olduğu vurgusunu yapan Rektör Çomaklı: “Bilgi kuramsal bir bakışı, bir yaşam tasavvurunu, bilginin kültürel kuruluşunu içerir. Bu bilinçle Atatürk Üniversitesi olarak birçok disiplini ilgilendiren ve onların gelişmesinde önemli payı olan matematiğin eğitim ve öğretiminin yanında, akademik zemine taşınmasında pay sahibi olacak bilimsel toplantıları çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

ERZURUM 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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