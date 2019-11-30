Şehrin paydaşları, il göç kurulu toplantısında bir araya geldi

İl Göç Kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıya, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile daire müdürleri ve STK’lar katıldı.

Kurulda Erzurum İl Göç Müdürü Haşim Özcan, bir sunum yaparak konu hakkında kurula genel bir bilgi verdi. Özcan sunumunda, Erzurum’da bulunan yabancıların statülerine göre istatistiklerini paylaştı. Ayrıca Türkiye’de en fazla kapasiteye sahip Aşkale Geri Gönderme Merkezi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İl Göç İdaresi Müdürü Özcan, yabancıların ülkelerine güvenli geri dönüşleri konusunda Türkiye genelinde Erzurum’un ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yabancılara yaptıkları yardımlardan ve desteklerden söz etti. Yine katılım gerçekleştiren kurumlar göç alanında yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Sunum ve konuşmalarında ardından kısa bir açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, son yıllarda Türkiye’nin göç yükünün arttığını ve başarılı bir biçimde bu yükün altından kalktığını, göç yönetimi konusunda diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini ifade etti.

“Bu Necip Millet, Tüm Dünyaya İnsanlık Dersi Vermiştir”

Mart ayında Uluslararası Göç Sempozyumunun Atatürk Üniversitesinde düzenleneceğinin bilgisini veren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, göç ve mülteci konusunun, son yıllarda Türkiye için de önemli bir başlık haline geldiğini belirtti. Mülteciler konusunda, ülke olarak hiçbir zaman nefret söylemleri ve ırkçılıktan yana olmadıklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Türkiye Cumhuriyeti, sınırlarının çok daha ötesine ulaşan bir merhamete sahiptir. Coğrafyamızda meydana gelen olumsuz olaylar nedeniyle milyonlarca insana kucak açan bu necip millet, tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir. Bu anlamda, her zaman sabır gösteren ve destek sağlayan vatandaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Okay Memiş, İl Göç İdaresi Müdürü ve çalışanlarına, diğer katılımcılara katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarak toplantıyı sonlandırdı.

ERZURUM 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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