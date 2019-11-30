Atatürk Üniversitesi’nde kariyer sohbetleri programı

Kariyer Planlama ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Sohbetleri Programının konuğu olan Erzurumlu iş insanı Muammer Cindilli, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin ilk mahsullerinden olan Kariyer Planlama ve Uygulama Merkezinin kısa zamanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin geçmişi ile geleceği arasında köprü vazifesi görecek bu birimin gerçekleştirdiği projelerini oldukça önemsediklerini ifade etti.

Konuğu ile üniversite bünyesinde hayata geçirilen ve gelecek dönemde geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi mezunlarına ulaşmanın ve onları öğrenciler ile buluşturmanın önemine değindi. Üniversitenin 62 yıllık köklü geçmişinde nice başarı hikâyelerinin yer aldığını kaydeden Rektör Çomaklı mezun buluşmalarının, gençlerin deneyim kazanmasında ve yol haritası çizmelerinde anahtar görevi göreceğinin altını çizdi.

Kariyer Planlama ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy'un davetine icabet etmekten oldukça memnun olduğunu dile getiren Muammer Cindilli, gençlerle bir araya gelmekten ise heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini de belirten Cindilli, misafirperverliğinden ve şehrin gelişmesine yönelik yürütmekte olduğu çalışmalardan dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

ERZURUM 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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