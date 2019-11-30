BB Erzurumspor - Osmanlıspor: 2-0

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Deniz Turgut (xxx), Gökhan Barcın (xxx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xxx) Murat (xx), Aykut (xxx), Hasan Hatipoğlu (xx), Mücahit (xx), Scuk (xxx), Obertan (xxx), İbrahim (xxx) (Dk. 70 Osman xx), Cenk Ahmet (xx) (Dk. 66 Rashad Muhammed xx), Emrah (xxx), Pote (xx) (Dk. 84 Hasan Ayaroğlu x)

OSMANLISPOR FK: Ahmet Eyüp (xxx) Barış (xx) (Dk. 80 Batuhan), Erdem (xx) (Dk. 66 Okan x), Oğuz (xx), Ayuk (xx), Mehmet Yiğit (xx), Blagojevic (xx), Beykan (xx) (Dk. 59 Halil İbrahim xx), Ali Eren (xx), Hasan Kılıç (xx), Mertan (xx)

GOLLER: Dk. 76 Scuk, Dk. 93 Hasan Ayaroğlu (BB Erzurumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 77 Turan İnce (TD) (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Hasan Hatipoğlu, İbrahim, Aykut (BB Erzurumspor) - Ayuk, Oğuz (Osmanlıspor)TFF 1'inci Lig´in 13'üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.18'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merthan sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Sehic´te kaldı.

34'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote iyi vurdu. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.

35'inci dakikada gelişen hızlı atakta Beykan´ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Sehic topu güçlükle uzaklaştırdı.

37'nci dakikada çalımlarla ilerleyen Cenk ceza sahası içerisindeki Pote´yi gördü. Müsait pozisyondaki Pote sert vurdu, top yandan dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

50'nci dakikada sol taraftan çalımlarla ilerleyen Mücahit sert vurdu,, savunmadan seken top kalecide kaldı.

55'inci dakikada Obertan´ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah iyi vurdu meşin yuvarlağı kaleci güçlükle çeldi.

76´ncı dakikada Scuk ceza alanı içerisinde buluştuğu topu filelere gönderdi: 1-0. Gole itiraz eden Osmanlıspor´un teknik direktörü Turan İnce kırmızı kart gördü.

90+3'üncü dakikada Hasan Ayaroğlu topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu tayin etti: 2-0.



ERZURUM 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:58

YATSI 18:22

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