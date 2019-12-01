Çat İlçe Jandarma Trafik Ekiplerinden Kış Lastiği Uygulaması

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2019 tarihinde başladı. Erzurum’un Çat İlçesinde de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı koordinatörlüğünde Çat İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kış lastiği uygulaması yaptı. Erzurum Bingöl D950 Devlet karayolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan ticari araçlar üzerinde yapılan kontrollerde kış lastiklerinin diş ölçümleri yapıldı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Kış lastiği kullanma zorunluluğunun Erzurum Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık 2019 tarihinde başladığı ve 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceği, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağı, denetimlerin ise aralıksız süreceği belirtildi.

ERZURUM 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:41

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