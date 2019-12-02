Erzurum beyaza büründü

ERZURUM'da dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürüp, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi.

Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da kar yağışı gece 24.00 sıralarında başladı. Sabaha kadar, etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Metrekareye 16.1 kilogram yağışın düştüğü merkezde büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü.

Yağış nedeniyle 197 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da da 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak kar yağışı yarın yerini soğuk ve ayaza bırakacak. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bölgede beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle olacak:

Erzurum -8, Kars -12, Ağrı -7, Iğdır -1, Erzincan -4, Ardahan -6, Muş 1.



ERZURUM 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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