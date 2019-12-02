Tüp mide ile kilo kaybına başlayın!

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr.Mehmet Yalım Uçtum, tüp mide uygulamasının günümüzde obezite cerrahisinde en sık uygulanan cerrahi teknik olduğunu belirterek, “Midenin yaklaşık %7580 lik bölümünün çıkartılarak tüp şeklinde yeni bir mide oluşturulma yöntemidir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte, normal mide hacmi 11,5 litredir. Ameliyat sonrası mide kapasitesi azalarak 100150 ml’ye indirilir” dedi.

Tüp mide ameliyatı sonrası hastaların kilo vermesinin; Mide hacminin küçülmesine bağlı az miktarda gıda ile erken doygunluk hissi oluştuğunu anlatan Op. Dr.Mehmet Yalım Uçtum, “İştah hormonu olarak bilinen Ghrelin’in salgılandığı mide kısmının (fundus) çıkartılması sonucu açlık hissi baskılanır. Ameliyat, genel anestezi altında laparoskopik (kapalı) yöntemle, yaklaşık 1 cm’lik 4 delik açılarak gerçekleştirilmektedir. Midenin damarları ayrıldıktan sonra mide içine ağızdan tüp yerleştirilmekte ve mide tüp komşuluğundan stapler dediğimiz bir alet yardımıyla kesilmektedir. Kesilen mide kısmı karın duvarındaki delikten dışarı alınmaktadır. Kanama ve kaçak kontrolü yapıldıktan sonra tüp çekilerek midenin kesilen kısmı ikinci bir güvenlik hattı oluşturması için tekrar dikilmektedir. Ameliyat süresi ortalama 4560 dakika civarındadır. Hastalar ameliyat sonrası 4.saatte yürümeye, 24 saat sonra yapılan pasaj grafisi sonrası ağızdan sıvı alımına başlar. Genellikle 2.günün sonunda taburcu edilir” diye konuştu.

Op. Dr.Mehmet Yalım Uçtum, uygulamanın avantajları konusunda ise; “En önemli avantajı sindirim sisteminin doğal yolunda bir değişiklik yapılmamasıdır. Açlık hissini tetikleyen Ghrelin hormonunun salındığı kısım çıkarıldığı için açlık uzun süre baskılanır, canınız çok fazla bir şey istemez. Diğer ameliyatlarla kıyaslandığında daha kolay bir ameliyattır ve ameliyat süresi de daha kısadır. Diğer prosedürlere nazaran vitamin ve mineral eksikliği çok daha nadir görülmektedir. Tüp mide ameliyatı sonrası kilo kaybı yaklaşık 11,5 yıl devam eder. Tekrar kilo alan hastaların kolaylıkla başka bir ameliyata çevrilme şansı vardır.” diye konuştu.

ERZURUM 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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