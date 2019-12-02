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Mezoterapi nedir ? Nasıl uygulanır ?

İHA

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, güzelleşmek adına önemli uygulamalarından biri olan mezoterapinin, cilt dışında vücuda ve saça uygulanmasıyla da dikkat çektiğini belirtti.

Mezoterapi nedir ? Nasıl uygulanır ?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, güzelleşmek adına önemli uygulamalarından biri olan mezoterapinin, cilt dışında vücuda ve saça uygulanmasıyla da dikkat çektiğini belirtti.
Mezoterapi nedir ? Nasıl uygulanır ? Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi.
Ertek, “Hücrelerin yenilenmesi,derinin sıkılaşması,parlak cilt,saç dökülmesi gibi..durumlar için uygulanan mezoterapi hem pratik hem de doğal bir yöntemdir. Doğrudan tedavi edilmek istenen bölgeye uygulanan Mezoterapi,mikro enjeksiyon yöntemiyle cildin orta tabakasına ilaç enjekte edilmesi ile gerçekleştirilmektedir.Mikro iğneler ile cildin alt kısmına ilaçlar,vitamin,mineral,emzimler ve bitki özleri enjekte edilir.” dedi.
Mezoterapi uygulamasının cilt çatlakları,yara izleri,cilt yenilenmesi,selülit,bölgesel incelme,saç sökülmesi,gençleşme gibi sorunların çözümü için uygulandığını anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Akne ve sivilce tedavisinde de yüz güldürücü sonuçlar veren uygulama hızlı şekilde sonuç vermektedir. Mezoterapi'nin uygulanacağı bölgeye ve alana göre ne kadar seans süreceği değişim gösterir.Saç bölgesi için 3035 dakika,tek alan için 1520 dakika gibi..zaman dilimi içerinde uygulama gerçekleşir.Hafta da 1 ya da 2 kez uygulama yapılır.Hemen etkisi göstermeye başlayan uygulamadır ve güvenle tercih edilebilir. Mezoterapi,gebelere,inme geçirmiş kişilere,şeker hastalarına,kanser hastalarına,kan pıhtılaşma sorunu olanlara ve çoklu ilaç kullanmak zorunda olan kalp hastalarına uygulanamaz.” Şeklinde konuştu.

ERZURUM

02 Aralık 2019 Pazartesi

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