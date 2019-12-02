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Burun estetiğinde önemli detay

İHA

Burun estetiğinde önemli detay

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal, Türkiye’de en çok yapılan estetik ameliyatlar listesinde birinci sırada burun estetiğinin geldiğini belirterek, “Fakat burun ameliyatlarında çok önemli bir detay var” dedi.
Op.Dr.Bahadır Baykal '' Yüzdeki asimetriyi düzeltmeden tek başına tek başına burun estetiği yeterli değil.Burun estetiği ülkemizde ve tüm dünyada estetik yüz ameliyatları içerisinde en sık yapılan estetik girişim.Başarısız ameliyatları bir kenara bırakırsak bazen ameliyat sonucu çok güzel olmasına rağmen hastalar mutlu olamayabiliyor.Burun,alın,dudak,çene ucu ve çene altından oluşan kompleks yapı birlikte değerlendirilmeden ve ameliyat sonunda bu yapılar arasında uyum sağlanmadan tek başına yapılan burun estetiği aslında eksik kalmış bir ameliyattır.Çevremde pek çok burun estetiği olmuş ama mutlu olamamış kişiyi gördüğümde ilk gördüğüm yüz asimetrisi ve profil sorununun giderilmemiş olmasıdır.'' dedi.
Op.Dr.Bahadır Baykal,'' Yüz estetiğinde önemli nokta , tek bir yapının güzelliği değil yüzün dinamik yapıları arasında denge ve harmoninin sağlanmış olmasıdır.Son yıllarda daha çok ilgi çeken bu konsept özellikle estetik yüz ameliyatını ve birlikte burun estetiğini de etkilemiş durumda. Bu nedenle rinoplasti hastalarını tek başına burun estetiği açısından değerlendirmek yeterli olmaz.Burun estetiği için gelen tüm hastalarda profil değerlendirmesi yapmak olmazsa olmaz altın kuraldır. Burun, alın, dudak, çene ucu ve çene altının birlikte değerlendirilmesi ve oransal uyumun sağlanması hasta mutluluğu içinde oldukça gereklidir.Özellikle yan bakışta daha güzel bir profil görünümü için burun ucu ile dudak üstü mesafe aynı olmalıdır.''diye belirtti.
Op.Dr.Bahadır Baykal,''Aynada yüzünüze dikkatlice bakın. Yüzünüzün sağı ve solu birbiriyle aynı ise sorun yok, ama bir taraf daha şiş görünüyorsa simetri kaybı ile karşı karşıya olabilirsiniz ki toplumda çok sık görmekteyiz.Bu durumda da burun estetiği ameliyatınız ne kadar başarılı olursa olsun yüzünüzdeki asimetri burun güzelliğinizi gölgeleyecektir.Çene,alın ve elmacık kemiklerinin yüzdeki simetriye uygun hale getirilmesi için ağır durumlarda iskelet restorasyonu yapmaktayız.Daha basit ise yağ ve doku enjeksiyonları uygulamaktayız.Burada amaç yüzde altın orantıyı yakalamak.'' ifadesinde bulundu.
Op.Dr.Bahadır Baykal sözlerine şöyle devam etti; ''Burun estetiği için gelen her kişide rutin profil analizi yapılmalı.Alın kavsi, alın burun birleşme yeri, burun, burun dudak mesafesi, dudaklar, alt çene ucu mutlaka dikkatlice değerlendirilir.Yüzün tüm yapılarına burun estetiği ameliyatı ile aynı anda müdahale yapılabilir.örneğin Alın da çökme mevcutsa dolgu ile bu durum giderilebilir.dudak hacmi artırılabilir.çene ucuna implant yerleştirilir.eğer çene ucu çok öndeyse geriye doğru almak için traşlanabilir.Çenesi küçük ve geride olan birisine burun estetiği yapılırsa burun güzel olsa bile çene burun arasındaki uyum yakalanmadığı için kişinin ameliyat olduğu belli olur. Eğer küçük ve geride olan çeneye burnu uydurmaya çalışırsak sonuç pek parlak olmaz.Burada amaç doğru,dengeli ve uyumlu profili yakalamak ve yüzdeki yeni silueti mümkün olduğunca altın orana yaklaştırmaktır.'' dedi.
Op.Dr.Bahadır Baykal son olarak ''Güzellik kavramı asırlar boyunca pek çok sanatçı ve bilim adamının ilgisini çektiği için yapılan çalışmalar güzel bir yüz için ırktan ırka değişmeyen ölçümleri ve oranları ortaya çıkarmıştır.Bu altın orantılar evrensel olarak kabul edilmekte ve doğa da her yerde karşımıza çıkmaktadır.Bir ağacın dallarındaki yaprağın dizilişinde dahi bu orantılar vardır.'' dedi.

ERZURUM

02 Aralık 2019 Pazartesi

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